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⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Арсеналом», «Локомотив» примет «Рубин»

Сегодня, 8 мая, 28-й тур чемпионата России продолжается тремя матчами. Сначала «Уфа» и «Ростов» не забили голов.

Затем свой матч начали «Арсенал» и «Краснодар». Закроют тур «Локомотив» и «Рубин».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Полоз, 9.

Удаления: Йокич, 85 (вторая ж.к.) – нет.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 16:43
Комментарии11
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    Рейтинг: +587

    Suvorov51 5 минут назад

    Вот смотрю Арсенал- Краснодар.ну делается что бы убрать Тулу. ведь только она может осадить бомжатник и промгаз решил ее убрать. зачем эта команда отбирает очки у липового шемьпиньона

    0
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    Рейтинг: +214

    saf05 7 минут назад

    Судья чмо, быки позор.

    0
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    Рейтинг: +16145

    paracetamol 5 часов назад

    Зажал Иванов 2-е премиальные за Динамо, вот и получил от игроков Урала баранку!

    1
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    Рейтинг: +63593

    portero 5 часов назад

    Сегодня гостям побед!!!!

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    Рейтинг: +4312

    Красногорск_Фан > portero 56 минут назад

    Пока пешком ходят твои гости. Так матч не выиграть.

    0
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    Рейтинг: +10096

    Alekxei Z. 9 часов назад

    Не стал бы забрасывать дифирамбами КС.
    Играют зрелищно, но фундамента ( как у Сочи например ) нет.
    Позволяет соперник - играем , чуть прибавит и куда всё деётся.
    При 3:2 забей Тюкавин и ХЗ чем всё закончилось бы.
    Безобразная игра Динамо, главная причина крупной победы КС.
    Вспомните второй тайм со Спартаком .
    Просто размазали их КБ, так что им расти и расти, если им конечно это надо , а не довольствоваться 6-8 местами.

    1
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    Рейтинг: +63593

    portero 7 мая, 10:57

    Жду продолжения голевой феерии....

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    Рейтинг: +911

    хав_бек 7 мая, 08:52

    Крылья сейчас показывают зрелищный футбол. Иногда кажется, что просто игроки понимают друг друга на уровне интуиции.
    Это то, чего не хватает командам, где собраны игроки типа "на уровень выше"

    2
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    Рейтинг: +764

    O-kolesov 7 мая, 08:26

    " Крылья" красавцы.

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    Рейтинг: +1663

    Sviro 7 мая, 08:10

    Не ожидал, если честно. Надеялся на победу Крылышек, но не с таким счётом!! Осинькин создаёт отличную в будущем команду.

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    Рейтинг: +14829

    ilichkadr 6 мая, 09:27

    Для Динамо наступает момент истины.

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