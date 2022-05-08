⚽ РПЛ. «Краснодар» играет с «Арсеналом», «Локомотив» примет «Рубин»

Сегодня, 8 мая, 28-й тур чемпионата России продолжается тремя матчами. Сначала «Уфа» и «Ростов» не забили голов.

Затем свой матч начали «Арсенал» и «Краснодар». Закроют тур «Локомотив» и «Рубин».

Россия. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар

8 мая, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань)

8 мая, 19:00 мск

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Незабитые пенальти: нет – Полоз, 9.

Удаления: Йокич, 85 (вторая ж.к.) – нет.

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Николсон, 11; 0:2 – Николсон, 26; 0:3 – Мозес, 30; 1:3 – Гогличидзе, 55.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 13.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Трошечкин, 74.

Удаления: нет – Уциев, 53.

ЦСКА (Москва) – Сочи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Макарчук, 10.

Удаления: Ахметов, 90+4 – нет.

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Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 5:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Глушенков, 22; 1:1 – Бальбуэна, 41; 2:1 – Сарвели, 55; 3:1 – Глушенков, 71; 3:2 – Грулев, 74; 4:2 – Зиньковский, 81; 5:2 – Пиняев, 90+4.

Удаление: нет – Грулев, 90+2 (вторая ж.к.).

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