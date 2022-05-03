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  • ⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Локо» и стал чемпионом, «Динамо» и ЦСКА проиграли

⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Локо» и стал чемпионом, «Динамо» и ЦСКА проиграли

3 мая 2022, 00:25
6

Россия. РПЛ. 27-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.

Химки – Уфа – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 31; 1:1 – Агаларов, 90+2 (с пенальти).

Удаление: Набиуллин, 12 – нет.

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Нижний Новгород – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Гоцук, 18; 0:2 – Калинский, 30; 1:2 – Ткачев, 45+1; 2:2 – Луценко, 71.

Нереализованный пенальти: Деспотович, 66 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (6)
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Январь 59
1651391333
Сегодня Спартак победит. И не просто на последних минутах левеньким пеналем или штрафным, а чисто с игры без всяких проверок на Варваре. Спартак сегодня не имеет права проиграть и опозориться перед своими болельщиками. Ставлю ставку на победу Спартака.
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portero
1651397268
ЦСКА в хоккее чемпионы, причём заслуженно, Магнитка вела в серии за счёт сумашедшей самоотдачи и удаче. по игре ЦСКА сильнее. в футболе надо проиграть и пропустить вперед Краснодар, они играют лучше....
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sochi-2013
1651551583
Так теперь появился шанс на 2 место. Сочи, так держать!
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