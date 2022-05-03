⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Локо» и стал чемпионом, «Динамо» и ЦСКА проиграли

Россия. РПЛ. 27-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Захарян, 7; 1:1 – Бикфалви, 28; 1:2 – Мишкич, 31; 1:3 – Бикфалви, 67; 2:3 – Н'Жи, 80.
Рубин (Казань) – Сочи – 0:6 (0:2)
Голы: 0:1 – Маргасов, 26; 0:2 – Жоаозиньо, 42; 0:3 – Кассьерра, 52; 0:4 – Заика, 83; 0:5 – Попов, 85; 0:6 – Мелкадзе, 90+2.
Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 4; 1:1 – Кривцов, 14; 2:1 – Калинин, 16 (в свои ворота).
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Керк, 4; 1:1 – Сергеев, 27; 2:1 – Малком, 42; 3:1 – Мостовой, 77.
Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Горшков, 30 (с пенальти); 1:1 – Соболев, 61 (с пенальти); 2:1 – Соболев, 83.
Голы: 1:0 – Кухарчук, 31; 1:1 – Агаларов, 90+2 (с пенальти).
Удаление: Набиуллин, 12 – нет.
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Уткин, 46; 2:0 – Бериша, 90+7.
Арсенал (Тула) – Нижний Новгород – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Гоцук, 18; 0:2 – Калинский, 30; 1:2 – Ткачев, 45+1; 2:2 – Луценко, 71.
Нереализованный пенальти: Деспотович, 66 – нет.