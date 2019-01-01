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Губерниев: «Хвича – не Кокорин. Он будет как Марадона в «Наполи»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

– Отлично! Будет как Диего Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.

– У него получится хорошо заиграть в «Наполи»?

– Наверное, если они туда зовут. Он же не Александр Кокорин. Думаю, что может получится.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +854

    Лфшт 22 минуты назад

    Ну форменный идиот же.

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