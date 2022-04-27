Губерниев: «Хвича – не Кокорин. Он будет как Марадона в «Наполи»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

– Отлично! Будет как Диего Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.

– У него получится хорошо заиграть в «Наполи»?

– Наверное, если они туда зовут. Он же не Александр Кокорин. Думаю, что может получится.

Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

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