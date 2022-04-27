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  • Губерниев: «Хвича – не Кокорин. Он будет как Марадона в «Наполи»

Губерниев: «Хвича – не Кокорин. Он будет как Марадона в «Наполи»

27 апреля 2022, 21:45
8

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал будущий трансфер Хвичи Кварацхелии в «Наполи». О нем объявил президент итальянцев.

– Отлично! Будет как Диего Марадона, который тоже в «Наполи» играл. Я за него очень рад. Есть возможность играть в Европе, покорять новые вершины и выступать в еврокубках.

– У него получится хорошо заиграть в «Наполи»?

– Наверное, если они туда зовут. Он же не Александр Кокорин. Думаю, что может получится.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Наполи Кокорин Александр Кварацхелия Хвича Марадона Диего
Комментарии (8)
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Лфшт
1651090703
Ну форменный идиот же.
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mazar7777
1651101569
Он Марадона был бы в Батуми, а так будет обычный игрок
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tushkanlz
1651115024
Сравнение с Марадоной мягко говоря ...Губерниев скажет порой, как в лужу ...Лучше бы сразу в лужу ..., молча.
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Ageorgov
1651115647
Губерниев ещё тот знаток - обосреватель . Зато всегда радостно вопящий, как будто "принял чутка" перед этим. Молоток.
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Garrincha58
1651118581
очередной анекдот не в тему от Губера
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Oldtrafford83
1651121228
Даже табуретка не коко, выполняет свои функции исправно)
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Дядя Серёжа
1651124187
Марадона? Марадона... Хвича? Марадона... Прикольный перфоманс. Губерниев? Губа...
Ответить
Kollljan
1651125672
Губерниев, купи себе новые лыжи!
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