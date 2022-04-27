УЕФА совместно с Европолом усилит борьбу с договорными матчами

УЕФА признает наличие договорных матчей в европейском футболе. Борьба с ними будет усилена при содействии Европола (Полицейская служба Евросоюза).

Организации провели совместный семинар по вопросам договорных матчей. Также усилия будут направлены на борьбу с коррупцией в футболе.

В России несколько месяцев назад был вынесен 1-й приговор суда по договорному матчу из ПФЛ в 2019 году.

Виновные получили отстранения от футбола.

«Чайку» по этому делу исключили из ФНЛ в прошлом году.

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