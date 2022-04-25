⚽ Завершился 26-й тур РПЛ. «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» победили; «Спартак» и «Динамо» проиграли

Россия. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бикфалви, 25; 2:0 – Мишкич, 53; 2:1 – Агаларов, 80.

Локомотив (Москва) – Нижний Новгород – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жемалетдинов, 37; 2:0 – Жемалетдинов, 53; 2:1 – Кравцов, 77.

Сочи – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 31; 1:1 – Кассьерра, 53; 2:1 – Юсупов, 57; 2:2 – Себай, 66; 3:2 – Терехов, 84.

Рубин (Казань) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ломовицкий, 22.

Химки – Крылья Советов (Самара) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Глушенков, 28; 1:1 – Глушаков, 45+1 (с пенальти); 2:1 – Мирзов, 50; 3:1 – Садыгов, 88; 4:1 – Солдатенков, 90 (в свои ворота).

Удаления: нет – Якуба, 44 (вторая ж.к.); Бейл, 61.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Тугарев, 14; 1:1 – Соболев, 17; 2:1 – Полоз, 75 (с пенальти); 2:2 – Литвинов, 90+1; 3:2 – Соу, 90+5 (с пенальти).

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ЦСКА (Москва) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эджуке, 67.

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Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Сергеев, 35; 0:2 – Малком, 42; 1:2 – Манелов, 73; 1:3 – Оздоев, 87.

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