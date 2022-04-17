⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Зенит» и «Динамо» победили, «Краснодар» проиграл «Крыльям»

Завершился 25-й тур чемпионата России.
Россия. РПЛ. 25-й тур
Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 10; 1:1 – Смольников, 44; 1:2 – Полоз, 87.
Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.
Сочи – Локомотив (Москва) – 2:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Маргасов, 11; 1:1 – Изидор (с пенальти), 36; 2:1 – Родригао, 43; 2:2 – Изидор, 49.
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.
Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.
Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.
Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.