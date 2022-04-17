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⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Зенит» и «Динамо» победили, «Краснодар» проиграл «Крыльям»

Завершился 25-й тур чемпионата России.

Россия. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 10; 1:1 – Смольников, 44; 1:2 – Полоз, 87.

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарвели, 24; 2:0 – Глушенков, 53.

Сочи – Локомотив (Москва) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Маргасов, 11; 1:1 – Изидор (с пенальти), 36; 2:1 – Родригао, 43; 2:2 – Изидор, 49.

Нижний Новгород – Химки – 0:0

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 59; 2:0 – Тюкавин, 79.

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Фернандес, 88; 1:1 – Никитин – 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаудиньо, 12; 2:0 – Алберто, 37; 3:0 – Дзюба, 78; 3:1 – Железнов, 83.

Нереализованные пенальти: Клаудиньо, 12 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игнатьев, 30; 1:1 – Соболев, 69.

Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»

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17.04.2022 23:30
Комментарии10
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    Рейтинг: +8976

    САДЫЧОК 16 апреля, 14:08

    Тюкавин силён ! Смолов красиво ! Макаров хороший футболист , но жадный и возможно , это неисправимо ! Грулев хорош ! А , вот Захарян обычный !

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    Рейтинг: +12149

    playsh > САДЫЧОК 16 апреля, 14:19

    По сравнению с началом турнира явно сдали.Единства не хватает ещё пока,это очевидно.

    0
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    Рейтинг: +10618

    alex1951 16 апреля, 09:01

    Ну-с,кажись,Динамо попёрло...... Единовластие Газпрома вредит футболу......Застой своего рода ,а где то и рефери способствуют.....
    Поскольку Еврокубки теперь несбыточная мечта,Зенит может и обороты сбавить......
    А вот Спартаку пожелаем вдохновения,не опускать планку апосля Тулы и играть в футбол времен братьев Старостиных,Черенкова,Романцева......
    А если и власть поменять ,то глядишь и возрождение Великай Страны начнется!

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    Рейтинг: +12149

    playsh > alex1951 16 апреля, 14:17

    Да нет,при всём моём неуважении к болелам Зенита по известным причинам и их нескрываемой ненависти к фанатам остальных команд,всё же надо признать,что до двоевластия ещё очень далеко.Самая главная угроза для Зенита - это они сами,если слишком рано уверуют...Чемпион уже известен,причём не для меня одного.Зенит команда надёжная,серьёзная,в отличие от своих нынешних фанов.

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    Рейтинг: +10618

    alex1951 > playsh 16 апреля, 17:27

    Поживем увидим ....в одном могу согласиться : По деньгам -Газпром Чемпион ,а МВД бюджетники ,а у кого бабки ,тот и в дамках...
    по моему это единственная аксиома в России))))

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    Рейтинг: +6698

    mamba9090909 > alex1951 15 часов назад

    От МВД у Динамо осталась одна легенда. Сейчас они банкиры. А говорить о ВТБ, как о бюджетной организации, это даже не смешно, это тупо.

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    Рейтинг: +14328

    ilichkadr > alex1951 12 часов назад

    Всё, что осталось от МВД - С. Степашин.

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    Рейтинг: +10618

    alex1951 > mamba9090909 6 часов назад

    Не подумал....

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    Рейтинг: +10618

    alex1951 > ilichkadr 6 часов назад

    Я так понимаю,что Степашин Степашиным,но и он не банкир)))

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    Рейтинг: +14328

    ilichkadr > alex1951 5 часов назад

    Не, только погонами близок к Динамо.

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