⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Динамо» и «Спартак» победили; ЦСКА и «Локомотив» проиграли

Россия. РПЛ. 24-й тур
Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.
Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.
Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Волков, 85.
Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Зиньковский, 53.
Удаление: Герасимов, 84 (вторая ж.к.) – нет.
Голы: 0:1 – Кассьерра, 11; 0:2 – Юсупов, 51; 1:2 – Агаларов, 81 (с пенальти).
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Зобнин, 53; 2:0 – Николсон, 57; 3:0 – Николсон, 75.
Удаление: нет – Кангва, 86.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Осипенко, 43; 3:0 – Полоз, 61; 4:0 – Комличенко, 70 (с пенальти); 4:1 – Изидор, 81 (с пенальти).
Удаление: нет – Тикнизян, 36.