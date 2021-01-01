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⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Динамо» и «Спартак» победили; ЦСКА и «Локомотив» проиграли

Россия. РПЛ. 24-й тур

Нижний Новгород – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гоцук (в свои ворота), 87.

Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Краснодар – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Волков, 85.

Удаления: нет – Черников, 90+3 (вторая ж.к.).

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зиньковский, 53.

Удаление: Герасимов, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Уфа – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кассьерра, 11; 0:2 – Юсупов, 51; 1:2 – Агаларов, 81 (с пенальти).

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зобнин, 53; 2:0 – Николсон, 57; 3:0 – Николсон, 75.

Удаление: нет – Кангва, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Щетинин, 33; 2:0 – Осипенко, 43; 3:0 – Полоз, 61; 4:0 – Комличенко, 70 (с пенальти); 4:1 – Изидор, 81 (с пенальти).

Удаление: нет – Тикнизян, 36.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: -3

    Аден 9 часов назад

    все по делу, вот токмо бЗденитец в очередной раз судейки подтянули. Стыдно за этот подгнивающий клупишко.

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 10 апреля, 12:58

    Валерка верим!
    Вперед Спартак)
    И стыдно за зенит

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