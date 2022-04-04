⚽ РПЛ. «Спартак» проиграл «Локо», «Динамо» победило «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА потеряли очки

Россия. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

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Краснодар – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Фомин, 45+6 (с пенальти).

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ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 3; 1:1 – Бийол, 7 (в свои ворота); 1:2 – Бикфалви, 55; 2:2 – Языджи, 90+4 (с пенальти).

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

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