Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

⚽ РПЛ. «Спартак» проиграл «Локо», «Динамо» победило «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА потеряли очки

Россия. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Онугха, 56; 1:1 – Глушаков, 60; 1:2 – Кухарчук, 62; 2:2 – Тихий, 85 (в свои ворота); 2:3 – Волков, 90.

Крылья Советов (Самара) – Уфа – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлeв, 12; 1:1 – Костанца, 68; 1:2 – Агаларов, 87.

Арсенал (Тула) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Удаление: Чаушич, 45+7 – нет.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Нижний Новгород – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Эннин, 7; 1:1 – Щетинин, 25; 1:2 – Стоцкий, 45+1.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Изидор, 85.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Фомин, 45+6 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дивеев, 3; 1:1 – Бийол, 7 (в свои ворота); 1:2 – Бикфалви, 55; 2:2 – Языджи, 90+4 (с пенальти).

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
У Джикии контузия коленного сустава
Защитник «Сочи» Прохин: «Надеюсь на вызов в сборную России»
Березуцкий: «В игре с «Уралом» у ЦСКА была проблема в компактности всей команды»
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 07:21
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +6690

    mamba9090909 2 апреля, 09:46

    Ну что, свинки, момент истины? Покажите сегодня свой спартаковский дух. Вспомните, кто вы.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11