Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока поколения»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал самых сильных футболистов поколения.

«Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока своего поколения», – считает Аллегри.

Душан Влахович в январе перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Эрлинг Холанд – игрок дортмундской «Боруссии». Он собирается сменить команду летом.

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