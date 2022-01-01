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Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока поколения»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал самых сильных футболистов поколения.

«Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока своего поколения», – считает Аллегри.

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Источник: GQ

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