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  • Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока поколения»

Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока поколения»

1 апреля 2022, 00:48
1

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал самых сильных футболистов поколения.

«Влахович, Мбаппе и Холанд – три сильнейших игрока своего поколения», – считает Аллегри.

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Источник: GQ
Италия. Серия А Ювентус Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг Влахович Душан Аллегри Массимилиано
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1648796803
Хотелось бы верить. Поглядим.
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