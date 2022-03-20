⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Динамо» – с «Ростовом»

В воскресенье, 20 марта, пройдут четыре матча РПЛ.
Россия. РПЛ. 22-й тур
ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань)
20 марта, 14:00 мск
20 марта, 14:00 мск
Сочи – Крылья Советов (Самара)
20 марта, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
20 марта, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Химки – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кузьмичев, 86 (в свои ворота).
Нижний Новгород – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мартинс, 72; 1:1 – Юлдошев, 74.
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:3 (2:1)
Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 10; 1:1 – Трошечкин, 20; 2:1 – Уткин, 45+4; 2:2 – Изидор, 54; 2:3 – Кухта, 63.
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Малком, 44; 2:0 – Малком, 55; 3:0 – Алберто, 89.
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