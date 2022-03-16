Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ опубликовала расписание заключительных туров сезона-2021/22

РПЛ опубликовала расписание заключительных туров сезона-2021/22

16 марта 2022, 13:14
1

Стало известно расписание заключительных туров чемпионата России.

Перенесенный матч 19-го тура «Ростов» – «Крылья Советов» состоится 6 апреля, а матч «Краснодар» – «Локомотив» – 4 мая.

23-й тур

1 апреля (пятница)

19:00 «Рубин» – «Химки»

2 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Уфа»

14:00 «Арсенал» – «Ахмат»

16:30 «Ростов» – «Нижний Новгород»

19:30 «Локомотив» – «Спартак»

3 апреля (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Динамо»

16:30 ЦСКА – «Урал»

19:00 «Сочи» – «Зенит»

Перенесeнный матч 19-го тура

6 апреля (среда)

19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

24-й тур

9 апреля (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» – «Динамо»

14:00 «Химки» – ЦСКА

16:30 «Рубин» – «Краснодар»

19:30 «Ахмат» – «Зенит»

10 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Крылья Советов»

14:00 «Уфа» – «Сочи»

16:30 «Спартак» – «Арсенал»

19:30 «Ростов» – «Локомотив»

25-й тур

15 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» – «Ахмат»

16 апреля (суббота)

14:00 «Уфа» – ЦСКА

16:30 «Зенит» – «Урал»

19:00 «Спартак» – «Рубин»

17 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Ростов»

16:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»

19:00 «Нижний Новгород» – «Химки»

19:00 «Сочи»«Локомотив»

26-й тур

23 апреля (суббота)

14:00 «Урал» – «Уфа»

16:30 «Локомотив» – «Нижний Новгород»

19:00 «Сочи» – «Ахмат»

24 апреля (воскресенье)

14:00 «Рубин» – «Арсенал»

14:00 «Химки» – «Крылья Советов»

16:30 «Ростов» – «Спартак»

19:30 ЦСКА – «Динамо»

25 апреля (понедельник)

19:00 «Краснодар» – «Зенит»

27-й тур

30 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» – «Урал»

14:00 «Рубин» – «Сочи»

16:30 «Краснодар» – «Ростов»

19:30 «Зенит» – «Локомотив»

1 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

16:30 «Химки» – «Уфа»

19:00 «Ахмат» – ЦСКА

2 мая (понедельник)

19:00 «Арсенал» – «Нижний Новгород»

Перенесeнный матч 19-го тура

4 мая (среда)

19:00 «Краснодар» – «Локомотив»

28-й тур

6 мая (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо»

7 мая (суббота)

14:00 «Урал» – «Спартак»

16:30 «Нижний Новгород» – «Ахмат»

16:30 «Зенит» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Сочи»

8 мая (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Ростов»

16:30 «Арсенал» – «Краснодар»

19:00 «Локомотив» – «Рубин»

29-й тур

13 мая (пятница)

19:00 «Сочи» – «Нижний Новгород»

14 мая (суббота)

14:00 «Уфа» – «Арсенал»

16:30 «Ростов» – «Химки»

16:30 «Локомотив» – «Динамо»

19:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

15 мая (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Рубин»

16:30 «Спартак» – «Зенит»

19:00 «Краснодар» – ЦСКА

30-й тур

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» – «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

17:00 ЦСКА – «Ростов»

17:00 «Динамо» – «Сочи»

17:00 «Рубин» – «Уфа»

17:00 «Арсенал» – «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» – «Зенит»

17:00 «Химки» – «Спартак»

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Рубин Химки Нижний Новгород ЦСКА Ахмат Уфа Урал Ростов Крылья Советов Зенит Динамо Сочи Спартак Локомотив Краснодар Арсенал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1647426915
какое то странное расписание взять хотя бы Зенит то у них перерыв между матчами 9 дней то 4 как всегда наши чинуши ни черта не могут, а ещё хотят 18 или 20 команд
Ответить
Главные новости
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
3
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
13
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
8
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
Все новости
Все новости
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
18
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
13
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
8
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
13
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
15
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
24
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+