РПЛ опубликовала расписание заключительных туров сезона-2021/22

Стало известно расписание заключительных туров чемпионата России.
Перенесенный матч 19-го тура «Ростов» – «Крылья Советов» состоится 6 апреля, а матч «Краснодар» – «Локомотив» – 4 мая.
23-й тур
1 апреля (пятница)
19:00 «Рубин» – «Химки»
2 апреля (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Уфа»
14:00 «Арсенал» – «Ахмат»
16:30 «Ростов» – «Нижний Новгород»
19:30 «Локомотив» – «Спартак»
3 апреля (воскресенье)
14:00 «Краснодар» – «Динамо»
16:30 ЦСКА – «Урал»
19:00 «Сочи» – «Зенит»
Перенесeнный матч 19-го тура
6 апреля (среда)
19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»
24-й тур
9 апреля (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» – «Динамо»
14:00 «Химки» – ЦСКА
16:30 «Рубин» – «Краснодар»
19:30 «Ахмат» – «Зенит»
10 апреля (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Крылья Советов»
14:00 «Уфа» – «Сочи»
16:30 «Спартак» – «Арсенал»
19:30 «Ростов» – «Локомотив»
25-й тур
15 апреля (пятница)
19:30 «Динамо» – «Ахмат»
16 апреля (суббота)
14:00 «Уфа» – ЦСКА
16:30 «Зенит» – «Урал»
19:00 «Спартак» – «Рубин»
17 апреля (воскресенье)
14:00 «Арсенал» – «Ростов»
16:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»
19:00 «Нижний Новгород» – «Химки»
19:00 «Сочи» – «Локомотив»
26-й тур
23 апреля (суббота)
14:00 «Урал» – «Уфа»
16:30 «Локомотив» – «Нижний Новгород»
19:00 «Сочи» – «Ахмат»
24 апреля (воскресенье)
14:00 «Рубин» – «Арсенал»
14:00 «Химки» – «Крылья Советов»
16:30 «Ростов» – «Спартак»
19:30 ЦСКА – «Динамо»
25 апреля (понедельник)
19:00 «Краснодар» – «Зенит»
27-й тур
30 апреля (суббота)
14:00 «Динамо» – «Урал»
14:00 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Краснодар» – «Ростов»
19:30 «Зенит» – «Локомотив»
1 мая (воскресенье)
14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Химки» – «Уфа»
19:00 «Ахмат» – ЦСКА
2 мая (понедельник)
19:00 «Арсенал» – «Нижний Новгород»
Перенесeнный матч 19-го тура
4 мая (среда)
19:00 «Краснодар» – «Локомотив»
28-й тур
6 мая (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Динамо»
7 мая (суббота)
14:00 «Урал» – «Спартак»
16:30 «Нижний Новгород» – «Ахмат»
16:30 «Зенит» – «Химки»
19:00 ЦСКА – «Сочи»
8 мая (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Ростов»
16:30 «Арсенал» – «Краснодар»
19:00 «Локомотив» – «Рубин»
29-й тур
13 мая (пятница)
19:00 «Сочи» – «Нижний Новгород»
14 мая (суббота)
14:00 «Уфа» – «Арсенал»
16:30 «Ростов» – «Химки»
16:30 «Локомотив» – «Динамо»
19:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»
15 мая (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Рубин»
16:30 «Спартак» – «Зенит»
19:00 «Краснодар» – ЦСКА
30-й тур
21 мая (суббота)
17:00 «Краснодар» – «Ахмат»
17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
17:00 ЦСКА – «Ростов»
17:00 «Динамо» – «Сочи»
17:00 «Рубин» – «Уфа»
17:00 «Арсенал» – «Урал»
17:00 «Нижний Новгород» – «Зенит»
17:00 «Химки» – «Спартак»
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