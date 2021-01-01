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РПЛ опубликовала расписание заключительных туров сезона-2021/22

Стало известно расписание заключительных туров чемпионата России.

Перенесенный матч 19-го тура «Ростов» – «Крылья Советов» состоится 6 апреля, а матч «Краснодар» – «Локомотив» – 4 мая.

23-й тур

1 апреля (пятница)

19:00 «Рубин» – «Химки»

2 апреля (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Уфа»

14:00 «Арсенал» – «Ахмат»

16:30 «Ростов» – «Нижний Новгород»

19:30 «Локомотив» – «Спартак»

3 апреля (воскресенье)

14:00 «Краснодар» – «Динамо»

16:30 ЦСКА – «Урал»

19:00 «Сочи» – «Зенит»

Перенесeнный матч 19-го тура

6 апреля (среда)

19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

24-й тур

9 апреля (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» – «Динамо»

14:00 «Химки» – ЦСКА

16:30 «Рубин» – «Краснодар»

19:30 «Ахмат» – «Зенит»

10 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Крылья Советов»

14:00 «Уфа» – «Сочи»

16:30 «Спартак» – «Арсенал»

19:30 «Ростов» – «Локомотив»

25-й тур

15 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» – «Ахмат»

16 апреля (суббота)

14:00 «Уфа» – ЦСКА

16:30 «Зенит» – «Урал»

19:00 «Спартак» – «Рубин»

17 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Ростов»

16:30 «Крылья Советов» – «Краснодар»

19:00 «Нижний Новгород» – «Химки»

19:00 «Сочи»«Локомотив»

26-й тур

23 апреля (суббота)

14:00 «Урал» – «Уфа»

16:30 «Локомотив» – «Нижний Новгород»

19:00 «Сочи» – «Ахмат»

24 апреля (воскресенье)

14:00 «Рубин» – «Арсенал»

14:00 «Химки» – «Крылья Советов»

16:30 «Ростов» – «Спартак»

19:30 ЦСКА – «Динамо»

25 апреля (понедельник)

19:00 «Краснодар» – «Зенит»

27-й тур

30 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» – «Урал»

14:00 «Рубин» – «Сочи»

16:30 «Краснодар» – «Ростов»

19:30 «Зенит» – «Локомотив»

1 мая (воскресенье)

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

16:30 «Химки» – «Уфа»

19:00 «Ахмат» – ЦСКА

2 мая (понедельник)

19:00 «Арсенал» – «Нижний Новгород»

Перенесeнный матч 19-го тура

4 мая (среда)

19:00 «Краснодар» – «Локомотив»

28-й тур

6 мая (пятница)

18:00 «Крылья Советов» – «Динамо»

7 мая (суббота)

14:00 «Урал» – «Спартак»

16:30 «Нижний Новгород» – «Ахмат»

16:30 «Зенит» – «Химки»

19:00 ЦСКА – «Сочи»

8 мая (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Ростов»

16:30 «Арсенал» – «Краснодар»

19:00 «Локомотив» – «Рубин»

29-й тур

13 мая (пятница)

19:00 «Сочи» – «Нижний Новгород»

14 мая (суббота)

14:00 «Уфа» – «Арсенал»

16:30 «Ростов» – «Химки»

16:30 «Локомотив» – «Динамо»

19:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»

15 мая (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Рубин»

16:30 «Спартак» – «Зенит»

19:00 «Краснодар» – ЦСКА

30-й тур

21 мая (суббота)

17:00 «Краснодар» – «Ахмат»

17:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

17:00 ЦСКА – «Ростов»

17:00 «Динамо» – «Сочи»

17:00 «Рубин» – «Уфа»

17:00 «Арсенал» – «Урал»

17:00 «Нижний Новгород» – «Зенит»

17:00 «Химки» – «Спартак»

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16250

    Garrincha58 36 минут назад

    какое то странное расписание взять хотя бы Зенит то у них перерыв между матчами 9 дней то 4 как всегда наши чинуши ни черта не могут, а ещё хотят 18 или 20 команд

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