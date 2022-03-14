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⚽ Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл «Краснодару», ЦСКА победил «Локо», ничья «Зенита» и «Крыльев»

Россия. РПЛ. 21-й тур

Уфа – Нижний Новгород – 0:0

Удаление: Кабутов, 90+7 – нет.

Арсенал (Тула) – Динамо (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 14; 1:1 – Э. Кангва, 30; 1:2 – Захарян, 47; 1:3 – Фомин, 75 (с пенальти); 1:4 – Тюкавин, 90+3.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Язиджи, 39; 1:1 – Изидор, 42; 1:2 – Фернандес, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 0:0

Химки – Сочи – 0:0

Нереализованные пенальти: нет – Юсупов, 63.

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Круговой, 86; 1:1 – Барач, 90+1.

Удаления: нет – Вендел, 90+8.

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Краснодар – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Сперцян, 5; 1:1 – Промес, 38 (с пенальти); 1:2 – Сперцян, 86.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 12; 0:2 – Бегич, 75 (в свои ворота); 1:2 – Кварацхелия, 77.

Удаление: Лисакович, 19 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

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Источник: «Бомбардир»

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14.03.2022 23:59
Комментарии2
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    Рейтинг: +1856

    morgan59 12 часов назад

    Соседи Ростовчане, болею за вас. Удачи ребята!

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    Рейтинг: +14557

    Cleaner 13 часов назад

    Леонид, дай жару! Покажи Валере, как надо играть в футбол!!!...)

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