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⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Россия. РПЛ. 20-й тур

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – К. Кангва, 13; 1:1 – Сарвели, 52; 1:2 – Деспотович, 70 (с пенальти); 2:2 – Игнатьев, 83.

Удаления: нет – Чаушич, 86 (вторая ж.к.).

Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.

Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.

Удаления: Варела, 45+4 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сперцян (с пенальти), 59; 2:0 – Ильин, 65; 2:1 – Бикфалви, 78.

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Нобоа (с пенальти), 90+2.

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 3; 1:1 – Лисакович, 51; 1:2 – Дрейер, 90+1.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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