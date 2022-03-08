⚽ Завершился 20-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локо», «Краснодар», «Сочи» и «Рубин» победили

Россия. РПЛ. 20-й тур
ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – К. Кангва, 13; 1:1 – Сарвели, 52; 1:2 – Деспотович, 70 (с пенальти); 2:2 – Игнатьев, 83.
Удаления: нет – Чаушич, 86 (вторая ж.к.).
Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.
Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.
Удаления: Варела, 45+4 – нет.
Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Сперцян (с пенальти), 59; 2:0 – Ильин, 65; 2:1 – Бикфалви, 78.
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Круговой, 51; 2:0 – Малком, 67.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Нобоа (с пенальти), 90+2.
Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Уткин, 3; 1:1 – Лисакович, 51; 1:2 – Дрейер, 90+1.