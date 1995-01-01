Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

    Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

    Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

    Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

    Перенесен на неопределенный срок

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    Перенесен на неопределенный срок

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.

    Удаление: нет – Мусаев, 79.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Украинец Годзюр расторг контракт с «Уралом» через месяц после его продления («Матч ТВ»)

    Рибери получил травму головы в результате ДТП

    Слуцкий – об отстранении российских клубов и сборных: «Очень рад, что сегодня была счастливая возможность играть»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:50
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15590

      paracetamol 17 часов назад

      Зенит вынесет татаришек в одну калитку. Он рассержен! Вперед за чемпионством!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6607

      mamba9090909 27 февраля, 11:10

      Как заявили свинки, они довольны игрой с ЦСКА. Их всё устраивает. Во как!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15590

      paracetamol > mamba9090909 17 часов назад

      Я тоже посмеялся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      FС Spаrtак > mamba9090909 1 час назад

      чему ты радуешся скажи.неужели настолько надо быть животным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13838

      ilichkadr 26 февраля, 13:06

      Как-то не радостно на душе...............

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6724

      vladik12 > ilichkadr 26 февраля, 13:46

      Наоборот, надо радоваться! Наш футбол вернулся!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Лягушка Попрыгушка > vladik12 26 февраля, 14:27

      Ага! Ширь пырь смотреть)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4660

      FENIX-SL > vladik12 6 часов назад

      футбол в России имеется точно
      в такой же пропорции как и справедливость

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1832

      Олег1204 > ilichkadr 5 часов назад

      Такая же фигня, быстрее бы все закончилось

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11