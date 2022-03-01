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  • ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

1 марта 2022, 00:50
10

Россия. РПЛ. 19-й тур

Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

Перенесен на неопределенный срок

Краснодар – Локомотив (Москва)

Перенесен на неопределенный срок

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.

Удаление: нет – Мусаев, 79.

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Комментарии (10)
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ilichkadr
1645869972
Как-то не радостно на душе...............
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mamba9090909
1645949430
Как заявили свинки, они довольны игрой с ЦСКА. Их всё устраивает. Во как!!
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paracetamol
1646045788
Зенит вынесет татаришек в одну калитку. Он рассержен! Вперед за чемпионством!
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САДЫЧОК
1646116133
А , разве , это сейчас , кому то , интересно ?!
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