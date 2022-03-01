⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

Россия. РПЛ. 19-й тур
Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).
Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.
Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.
Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.
Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.
Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)
Перенесен на неопределенный срок
Краснодар – Локомотив (Москва)
Перенесен на неопределенный срок
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 3:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Алберто, 48; 2:0 – Сутормин, 55 (с пенальти); 2:1 – Лисакович, 61; 2:2 – Лисакович, 67; 3:2 – Сергеев, 90+2.
Удаление: нет – Мусаев, 79.