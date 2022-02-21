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    Агент Лунева: «Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. Таким я Путина ещe не видел»

    Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.

    • Глава государства объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
    • Он подписал с руководителями обеих республик договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.

    «Не о футболе. Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. И мне плевать на тех, кто с моими эмоциями и чувствами не согласен. Отписывайтесь и гуляйте.

    Ключевая же фраза от Путина в обращении прозвучала в отношении декоммунизации на Украине. Таким я Путина ещe не видел. Это были новые нотки, прежде мной в нeм не замеченные.

    И я согласен в этом смысле с Путиным. Украине надо быть последовательной. Хотите декоммунизации? Сносите памятники тех, кто вас создал? Будьте последовательными. А мы можем вам в этом помочь и показать, что такое настоящая декоммунизация.

    Как сказала один раз нам в Чернигове местная жительница: «Ребят, не переживайте, Россия, Беларусь и Украина были, есть и будут всегда вместе. Это вам любой географ скажет».

    Моя мама, кстати, из Черниговской области. И я хочу беспрепятственно приезжать на Родину своей мамы и разговаривать там на русском языке без косых взглядов со стороны. Уверен, так и будет», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»

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    21.02.2022 23:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12941

      NewLife 1 минуту назад

      Надеюсь, что после того, как мы получим от немцев санкции, ты не оставишь своего подопечного у врагов, и переведешь его в Луганск. Россиян же больше волнуют не Донецк и Луганск, а уровень жизни в России.

      0
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      Рейтинг: +441

      Октавиус 5 минут назад

      Спасибо, Россия!

      0
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      Рейтинг: +3792

      Красногорск_Фан 14 минут назад

      Русские своих не бросают. И похрен на вой шакалов и их хозяев

      1
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      Рейтинг: +1108

      стоп кран > Красногорск_Фан 2 минуты назад

      Бери ружжо , беги в Донецк...Не бросай )))

      1
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      Рейтинг: +23436

      bset 40 минут назад

      Скоро доллар будет по 100 рублей. Таким его еще не видели.

      3
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      Рейтинг: +8838

      САДЫЧОК > bset 35 минут назад

      Да ! И всё подорожает !

      1
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      Рейтинг: +3792

      Красногорск_Фан > bset 12 минут назад

      А по 150 и в Америку свалишь роняя раболепные слюни? Ну и вали

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      Рейтинг: +1108

      стоп кран 42 минуты назад

      приезжать на Родину своей мамы ======Зачем ? У тебя своя Родина и путин всегда в груди. Вот оставайся там с ним.

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      Рейтинг: +1161

      Semargl18 > стоп кран 9 минут назад

      Видишь домен ру в названии сайта? ну и вали тогда с такими мнениями отсюда

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      Рейтинг: +3792

      Красногорск_Фан > Semargl18 9 минут назад

      Золотые слова

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      Рейтинг: +2489

      Радио1000шумеров > стоп кран 4 минуты назад

      Опять ты, дырявый чухан, начинаешь хрюкать на российском сайте.

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      Рейтинг: +1108

      стоп кран > Semargl18 4 минуты назад

      Видишь мой ник в комментах и слово Украина в статье ? Вот и вали отседова.

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