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  • Агент Лунева: «Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. Таким я Путина ещe не видел»

Агент Лунева: «Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. Таким я Путина ещe не видел»

21 февраля 2022, 23:35
43

Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.

  • Глава государства объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
  • Он подписал с руководителями обеих республик договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.

«Не о футболе. Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. И мне плевать на тех, кто с моими эмоциями и чувствами не согласен. Отписывайтесь и гуляйте.

Ключевая же фраза от Путина в обращении прозвучала в отношении декоммунизации на Украине. Таким я Путина ещe не видел. Это были новые нотки, прежде мной в нeм не замеченные.

И я согласен в этом смысле с Путиным. Украине надо быть последовательной. Хотите декоммунизации? Сносите памятники тех, кто вас создал? Будьте последовательными. А мы можем вам в этом помочь и показать, что такое настоящая декоммунизация.

Как сказала один раз нам в Чернигове местная жительница: «Ребят, не переживайте, Россия, Беларусь и Украина были, есть и будут всегда вместе. Это вам любой географ скажет».

Моя мама, кстати, из Черниговской области. И я хочу беспрепятственно приезжать на Родину своей мамы и разговаривать там на русском языке без косых взглядов со стороны. Уверен, так и будет», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал «Честность - не порок»
Оффтоп Путин Владимир
Комментарии (43)
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Октавиус
1645479472
Спасибо, Россия!
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NewLife
1645479736
Надеюсь, что после того, как мы получим от немцев санкции, ты не оставишь своего подопечного у врагов, и переведешь его в Луганск. Россиян же больше волнуют не Донецк и Луганск, а уровень жизни в России.
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Vitaga
1645482515
когда русские воюют в Сирии хз против кого. типа арабских террористов а Израиль не воюет - это непонятно и вызывает подозрение что там чьи то корыстные интересы. а когда русские воюют за таких же русских или просто людей что говорят по русски - это понятно и вызывает только поддержку
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GoldPlayFIFARus9
1645485752
Да капец.... Бакс с 30 до 80. Сейчас с 80 до 120р, ну пздц, спасибо. Ща цены капец взлетят на технику, авто, продукты и прочее. Им давно уже плевать на Россию, тупо хотят войти в учебники истории, создавая одно недееспособное гос-во за другим(((. Надо было или забирать всё и сразу в 2014 или не делать не до государств, которое будет на 100% иждивении. Да и Донбасс или Новороссия, дичь полная, там даже нет 1/3 контроля своих земель. Маленький пиксель, который не успели захватить хохлы. А вот доллар по 120 вполне реален, и резкое подорожание цен в магазах (хотя казалось, куда уж больше), более чем вероятно
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Storm13
1645500039
Не обольщайся, насчёт того что у кого-то и когда-то проснется совесть и что-то изменится. Ситуация начнёт меняться тогда, когда рабочие и крестьяне осознают себя классом пролетариев, которые должны понять и принять мысль, что без свержения существующей буржуазной власти, ничего и никогда само по себе не измениться. Экономические кризисы рождают кризисы политические, а политические кризисы рождают войны между народами. Как сказал И В.Сталин, в Политическом отчёте Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г. "Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитичес
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Storm13
1645500171
паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъем материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм." Но господин путин об этом не скажет никогда, потому что его задача укреплять государство и государственную власть олигархии. Вот такие дела товарищи. Коба
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Дедуктор
1645504478
Если для защиты наших людей от бандеровских последышей-садистов придется воевать против всех готовых впрячься за этих негодяев, то так тому и быть!
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Давид59
1645506957
У человека (это я про Лунёва) в голове каша. Декоммунищация - это про отказ от от того, что строил Ленин, а никак не от тех, кого Украина сейчас почитает, чьим именем называет улицы. Но для госдумы подходит.
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Viper for CSKA
1645507429
Интересно, а Лунёв со своим агентом уже в военкомате, или в Дойчланде отсидятся, патриотическую ересь разнося? Какую "декоммунизацию" РФ покажет Украине, и так ясно: убийство образования, промышленности, здравоохранения, рост национализма и вымирание населения. Правда Украина и сама на этом поприще достигла значительных успехов, а тут ещё и дополнительную помощь от российских олигархов подвезут. А русский и украинский народы будут друг друга жизни лишать за интересы богатых дядей, которые ни сами на войну не поедут, ни своих детей туда не отправят.
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petrucho-spb
1645511037
Давно понятно, что русских не любят. Мы как ком в горле. Я за присоединение, это читалось с 14 года, министр проговорился на совещании СОБАЗа и последуют не простые годы. Но народ бросать не надо, они давно обижаются на Россию, почему так долго( это со слов людей с Донбасса.) Запад конечно хитрожопые, военный переворот это нормально. А защищать своих русскоязычных это вторжение.
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