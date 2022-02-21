Агент Лунева: «Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. Таким я Путина ещe не видел»

Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина.

Глава государства объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

Он подписал с руководителями обеих республик договор о дружбе, сотрудничестве и помощи.

«Не о футболе. Поздравляю Донецк и Луганск с независимостью. И мне плевать на тех, кто с моими эмоциями и чувствами не согласен. Отписывайтесь и гуляйте.

Ключевая же фраза от Путина в обращении прозвучала в отношении декоммунизации на Украине. Таким я Путина ещe не видел. Это были новые нотки, прежде мной в нeм не замеченные.

И я согласен в этом смысле с Путиным. Украине надо быть последовательной. Хотите декоммунизации? Сносите памятники тех, кто вас создал? Будьте последовательными. А мы можем вам в этом помочь и показать, что такое настоящая декоммунизация.

Как сказала один раз нам в Чернигове местная жительница: «Ребят, не переживайте, Россия, Беларусь и Украина были, есть и будут всегда вместе. Это вам любой географ скажет».

Моя мама, кстати, из Черниговской области. И я хочу беспрепятственно приезжать на Родину своей мамы и разговаривать там на русском языке без косых взглядов со стороны. Уверен, так и будет», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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