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    «АЗ Алкмаар» не проигрывает 16 матчей подряд

    «АЗ Алкмаар» из Эредивизие не проиграл в 16 последних встречах (с учетом всех турниров). Серия длится с прошлого года.

    Последний раз команда уступила 7 ноября «Фейеноорду» (0:1).

    • «АЗ Алкмаар» идет в чемпионате на 5-м месте.
    • Весной команда выступит в 1/8 финала Лиги конференций.
    • «АЗ Алкмаар» не выигрывает Эредивизие с 2009 года.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3252

      AZ 50 минут назад

      Аякс и ПСВ на своих полях проиграли АЗ в т.ч.
      Чемпионы!

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