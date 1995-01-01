«АЗ Алкмаар» не проигрывает 16 матчей подряд

Аякс и ПСВ на своих полях проиграли АЗ в т.ч.
Чемпионы!
«АЗ Алкмаар» из Эредивизие не проиграл в 16 последних встречах (с учетом всех турниров). Серия длится с прошлого года.
Последний раз команда уступила 7 ноября «Фейеноорду» (0:1).
- «АЗ Алкмаар» идет в чемпионате на 5-м месте.
- Весной команда выступит в 1/8 финала Лиги конференций.
- «АЗ Алкмаар» не выигрывает Эредивизие с 2009 года.
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