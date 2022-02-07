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  • Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

7 февраля 2022, 14:45
15

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«В чем сила Кокорина? Вот есть Дзюба – ты примерно знаешь набор сильных качеств, которыми он пользуется. То же самое можно сказать и про Соболева. Только у них этих качеств – два или максимум три, но не пять. А у Кокорина – все есть.

Они вместе со Смоловым – самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

Мне Кокорин забил 50-й гол. Я перед матчем прочитал, что следующий гол Кокорина станет 50-м. И начал думать об этом: «Блин, как бы не хотелось, чтобы мне». В общем, сам себе в итоге привез гол еще до игры.

В «Спартак» Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Да, он доходил до ситуаций, когда оставалось просто завершить, но что-то не работало. Думаю, за время простоя что-то надломилось у него.

А как человек он всегда позитивный и всегда нормальный – никогда не выглядел каким-то инопланетянином», – написал Ребров.

  • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
  • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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Источник: Sports.ru
Италия. Серия А Фиорентина Ребров Артем Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (15)
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NewLife
1644234968
Если он такой умный и умелый, почему он штанги не целует ?
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житель СПб
1644236389
О том и речь. У человека просто нет мотивации, чтобы играть. Если найдется тренер, который его смотивирует - будет отличный форвард. Психолог ему нужен! А Спартак, вместо того, чтобы реанимировать игрока - просто постарался его быстро продать. Тоже дело - заработал...
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SuperNils
1644238446
У него есть всё, даже стулья.
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Garrincha58
1644238775
точно точно Кокорин самый перспективный форвард в России
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Vitaga
1644239959
это воспоминания о молодости.... тогда и деревья были большими.... а потом всё изменилось
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OldenVad
1644240413
Жалко игры нет )
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JTherry
1644241940
"В чем сила Кокорина?" ...сила Коко - в правде, что от него отказываются все тренеры команд, в которых он играет последние два года, особенно, повезло Фиорентине - никак его выпереть не могут на волю...)
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portero
1644250299
Было всё, но всё прошло... Ррошлое не вернуть, бабки урвет от фиалок и думаю больше такой халявы ему не обломится...
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Hektor 84
1644260386
Какой же бред он несет!
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Bozigit
1644266881
Все верно. Для успеха единственное ему не хватает Мамаева
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