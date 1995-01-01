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    Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

    «В чем сила Кокорина? Вот есть Дзюба – ты примерно знаешь набор сильных качеств, которыми он пользуется. То же самое можно сказать и про Соболева. Только у них этих качеств – два или максимум три, но не пять. А у Кокорина – все есть.

    Они вместе со Смоловым – самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

    Мне Кокорин забил 50-й гол. Я перед матчем прочитал, что следующий гол Кокорина станет 50-м. И начал думать об этом: «Блин, как бы не хотелось, чтобы мне». В общем, сам себе в итоге привез гол еще до игры.

    В «Спартак» Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Да, он доходил до ситуаций, когда оставалось просто завершить, но что-то не работало. Думаю, за время простоя что-то надломилось у него.

    А как человек он всегда позитивный и всегда нормальный – никогда не выглядел каким-то инопланетянином», – написал Ребров.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    «Фиорентина» не получала предложений по Кокорину и работает над расторжением контракта (La Nazione)

    «Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным, если не продаст его до конца трансферного окна в России (La Nazione)

    Серия А. «Фиорентина» дома крупно уступила «Лацио», Кокорин остался в запасе

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2100

      OldenVad 24 минуты назад

      Жалко игры нет )

      0
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      Рейтинг: +947

      Vitaga 32 минуты назад

      это воспоминания о молодости.... тогда и деревья были большими.... а потом всё изменилось

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      Рейтинг: +15872

      Garrincha58 52 минуты назад

      точно точно Кокорин самый перспективный форвард в России

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      Рейтинг: +9444

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Кто и где последний раз видел добротную игру от Кокорина ?
      Игрока отовсюду выгоняют , но находятся "оригиналы", которые о каких-то плюсах вспоминают. Нонсенс !

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      Рейтинг: +937

      SuperNils 57 минут назад

      У него есть всё, даже стулья.

      1
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      Рейтинг: +1015

      Борисыч1 1 час назад

      Трамвы убили Санька. Больше лечится чем тренируется.

      0
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      Рейтинг: +335

      Demgel 1 час назад

      Это когда - то тогда,но сейчас чуваку похер на все.Способности надо развивать,а не заниматься "стулбоксом".

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      Рейтинг: +13667

      житель СПб 1 час назад

      О том и речь. У человека просто нет мотивации, чтобы играть. Если найдется тренер, который его смотивирует - будет отличный форвард. Психолог ему нужен! А Спартак, вместо того, чтобы реанимировать игрока - просто постарался его быстро продать. Тоже дело - заработал...

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      Рейтинг: +15402

      Persona_non_Grata > житель СПб 15 минут назад

      Ну вот и виноватый нашелся - Спартак ))) Забирайте в Зенит и у вас будет еще один отличный нап, да еще с российским паспортом и мотиватор у вас есть - скучает поди по Азмуну то )))

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      Рейтинг: +12747

      NewLife 1 час назад

      Если он такой умный и умелый, почему он штанги не целует ?

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