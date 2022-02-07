Ребров: «У Кокорина есть все. Он самый разносторонний форвард вместе со Смоловым»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«В чем сила Кокорина? Вот есть Дзюба – ты примерно знаешь набор сильных качеств, которыми он пользуется. То же самое можно сказать и про Соболева. Только у них этих качеств – два или максимум три, но не пять. А у Кокорина – все есть.

Они вместе со Смоловым – самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

Мне Кокорин забил 50-й гол. Я перед матчем прочитал, что следующий гол Кокорина станет 50-м. И начал думать об этом: «Блин, как бы не хотелось, чтобы мне». В общем, сам себе в итоге привез гол еще до игры.

В «Спартак» Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Да, он доходил до ситуаций, когда оставалось просто завершить, но что-то не работало. Думаю, за время простоя что-то надломилось у него.

А как человек он всегда позитивный и всегда нормальный – никогда не выглядел каким-то инопланетянином», – написал Ребров.