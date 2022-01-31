Кубок Франции. «Монако» победил в гостях «Ланс», Головин сыграл впервые с прошлого года

«Монако» в 1/8 финала Кубка Франции прошел «Ланс». Дубль у Виссама Бен-Йеддера, забившего в каждом из таймов.

У гостей на 65-й минуте на замену вышел российский полузащитник Александр Головин. Он не играл с декабря из-за проблем со здоровьем.

Франция. Кубок. 1/8 финала

Ланс – Монако – 2:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 18; 0:2 – Лукас, 27; 0:3 – Диоп, 29; 1:3 – Саид, 2:3 – Калимуэндо, 53; 2:4 – Бен-Йеддер, 88.

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