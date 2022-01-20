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    Немец Блессин сменил Шевченко в «Дженоа»

    Александер Блессин официально возглавил «Дженоа».

    48-летний немец сменил на посту главного тренера уволенного в субботу Андрея Шевченко.

    Стороны заключили контракт до июня 2024 года.

    • Блессин ранее тренировал бельгийский «Остенде» и молодeжные команды «РБ Лейпциг».
    • «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице Серии А после 22 туров.

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    Источник: сайт «Дженоа»

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    20.01.2022 10:37
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