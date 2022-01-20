Немец Блессин сменил Шевченко в «Дженоа»

Александер Блессин официально возглавил «Дженоа».
48-летний немец сменил на посту главного тренера уволенного в субботу Андрея Шевченко.
Стороны заключили контракт до июня 2024 года.
- Блессин ранее тренировал бельгийский «Остенде» и молодeжные команды «РБ Лейпциг».
- «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице Серии А после 22 туров.
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Источник: сайт «Дженоа»