Умер экс-игрок «Реала» Хенто. Он единственный шестикратый обладатель Кубка европейских чемпионов

«Реал» сообщил о смерти бывшего игрока команды Франсиско Хенто. Ему было 88 лет.
Хенто играл за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. Он провел 600 матчей и забил 182 гола.
Хенто – единственный футболист в мире, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
- Испанец 12 раз выиграл чемпионат Испании с «Реалом».
- В общей сложности он завоевал 23 трофея, что является рекордом мадридского клуба.
- После победы «Реала» в Суперкубке Испании над «Атлетиком» (2:0) его догнал Марсело.
Источник: сайт «Реала»