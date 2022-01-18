Умер экс-игрок «Реала» Хенто. Он единственный шестикратый обладатель Кубка европейских чемпионов

«Реал» сообщил о смерти бывшего игрока команды Франсиско Хенто. Ему было 88 лет.

Хенто играл за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. Он провел 600 матчей и забил 182 гола.

Хенто – единственный футболист в мире, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов.