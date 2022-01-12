Гнабри будет зарабатывать 15 миллионов в год по новому контракту с «Баварией»

«Бавария» хочет подписать новый контракт с полузащитником Сержом Гнабри.

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.

26-летний немец будет зарабатывать в мюнхенском клубе 15 миллионов евро в год, не считая бонусов. Больше в «Баварии» получают только Мануэль Нойер и Роберт Левандовски.