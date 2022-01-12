Гнабри будет зарабатывать 15 миллионов в год по новому контракту с «Баварией»

«Бавария» хочет подписать новый контракт с полузащитником Сержом Гнабри.
Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года.
26-летний немец будет зарабатывать в мюнхенском клубе 15 миллионов евро в год, не считая бонусов. Больше в «Баварии» получают только Мануэль Нойер и Роберт Левандовски.
- Нынешний контракт Гнабри рассчитан до 2023 года.
- Он выступает за клуб с 2018-го.
- В этом сезоне Серж провел 18 матчей в Бундеслиге, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга