Анчелотти попросил руководство «Реала» подписать защитника «Аталанты» Демирала (Fanatik)

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, выступающий на правах аренды за «Аталанту», может продолжить карьеру в «Реале».
По информации Fanatik, в переходе 23-летнего турка заинтересован главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. Он попросил руководство «Реала» приобрести футболиста.
Помимо «Реала» Демиралом интересуются «Челси», «Наполи» и «Ньюкасл».
- «Аталанта» арендовала игрока до 30 июня 2022 года.
- В сезоне Серии А он провел 13 матчей и забил 1 гол.
- Его рыночная стоимость – 28 миллионов евро.
Источник: Fanatik