Анчелотти попросил руководство «Реала» подписать защитника «Аталанты» Демирала (Fanatik)

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал, выступающий на правах аренды за «Аталанту», может продолжить карьеру в «Реале».

По информации Fanatik, в переходе 23-летнего турка заинтересован главный тренер мадридцев Карло Анчелотти. Он попросил руководство «Реала» приобрести футболиста.

Помимо «Реала» Демиралом интересуются «Челси», «Наполи» и «Ньюкасл».