Левандовски получил «Приз Марадоны» как лучший бомбардир года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2021 года.

Ему вручили награду на церемонии Globe Soccer Awards. Поляк получил «Приз Марадоны».

This year Bayern Munich striker Robert Lewandowski received yet another accolade as winner of Globe Soccer’s Maradona Award highlighting him as «Best Goal Scorer of the Year» for his amazing record in 2021 of 64 goals and 10 assists. pic.twitter.com/Px8Zi0tK4K