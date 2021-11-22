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  • ⚽ Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» и «Динамо» крупно победили, «Локомотив» и «Спартак» проиграли свои матчи

⚽ Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» и «Динамо» крупно победили, «Локомотив» и «Спартак» проиграли свои матчи

22 ноября 2021, 07:25
29

Россия. РПЛ. 15-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.

Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.

Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.

Удаления: Мурило, 36 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.

ЦСКА (Москва) – Химки – 0:0

Удаления: Фукс, 15 – нет.

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.

Сочи – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Родриго, 27; 1:1 – Абильдгор, 31; 1:2 – Дрейер, 81.

Удаления: Юрганов, 59 – Абильдгор, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Локомотив Сочи Краснодар ЦСКА Спартак Рубин Крылья Советов Химки Ахмат Уфа Урал Арсенал Нижний Новгород Ростов
Комментарии (29)
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paracetamol
1637337261
Быки свиням напихают!
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lordmrv
1637360525
ДЕВОЧКИ ЖЕСТКО ПОИГРАЛИ ДРУГ С ДРУГОМ)))
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paracetamol
1637361057
Зенит показал, кто в доме хозяин!
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ААМ
1637383905
Молодец против овец, а в Мальме?
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ilichkadr
1637387379
Как стартовал тур с крупным счётом, так и закончится с крупным. Вариантов более, чем достаточно.
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Фёдор Горюнов
1637392444
Братья Кержаковы Договорились...
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paracetamol
1637403712
Надеюсь быки растопчут свиней. Сегодня последний день работы тренера в свинарнике.
Ответить
portero
1637413523
Хозява должны выигрывать в этом туре. Но уже Самара не смогла... Посмотрим на дальнейшие сюрпризы.
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portero
1637519616
Быкам хорошо все кроме Динамо и Зенита, потеряли очки. Имеется очередной шанец войти в тройку лидеров, но наверное опять просрем всё ...
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paracetamol
1637566820
Спартачку совсем немного до стыков осталось.
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