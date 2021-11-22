⚽ Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» и «Динамо» крупно победили, «Локомотив» и «Спартак» проиграли свои матчи

Россия. РПЛ. 15-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Нижний Новгород – 5:1 (3:1)
Голы: 1:0 – Малком, 24; 2:0 – Дзюба, 34; 2:1 – Козлов, 39; 3:1 – Дзюба, 45+2; 4:1 – Дзюба, 59; 5:1 – Чистяков, 88.
Удаления: нет – Бумаль, 44 (вторая ж.к.).
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Мамин, 59 (в свои ворота); 1:1 – Железнов, 90.
Локомотив (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Уткин, 36; 0:2 – Полярус, 58; 1:2 – Лисакович, 64.
Удаления: Мурило, 36 – нет.
Краснодар – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Кордоба, 16; 1:1 – Соболев, 45+5 (с пенальти); 2:1 – Крыховяк, 60 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.
Удаления: Фукс, 15 – нет.
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 5:1 (4:0)
Голы: 1:0 – Шиманьски, 15; 2:0 – Бальбуэна, 22; 3:0 – Грулев, 25; 4:0 – Грулев, 27; 5:0 – Захарян, 60; 5:1 – Хлусевич, 86.
Сочи – Рубин (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Родриго, 27; 1:1 – Абильдгор, 31; 1:2 – Дрейер, 81.
Удаления: Юрганов, 59 – Абильдгор, 61.