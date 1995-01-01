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    «Милан», «Наполи» и еще три клуба интересуются Ларссоном

    Пять европейских клубов входят в число претендентов на нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Aftonbladet.

    По информации источника, 24-летний швед привлек внимание «Милана», «Наполи», «Фиорентины», «Вольфсбурга» и «Вест Хэма».

    Ранее стало известно о готовности москвичей продать своего игрока зимой за 10 миллионов евро.

    • Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
    • Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость форварда – 14 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10089

      Вомбат 1 час назад

      Была та правда. Афтонбладет убедительно сочиняет только про русские подводные лодки во фьордах Стокгольма, а про то как шведских игроков расхватали-не берут, получается неубедительно.

      0
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      Рейтинг: +2814

      R_a_i_n 1 час назад

      Может им Зюбу предложить?? А что, спортсмен высшей категории, бомжи не дадут соврать?? Да, литейный?

      1
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      Рейтинг: +955

      БОМЖАРНИК > R_a_i_n 1 час назад

      С бомжарни хода нет в европу)
      Пару трансферов за все существования дырозенита,а то есть за 18 лет.

      1
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      Рейтинг: +1111

      GreyDM 1 час назад

      Мне думается, что его отец сейчас больше пользы принесёт на поле...

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      Рейтинг: +11126

      Литейный4 1 час назад

      За трёшку сдадут сбитого в свинарнике лётчика. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +955

      БОМЖАРНИК > Литейный4 1 час назад

      Степан хай алл!!!! Как оно не че??

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