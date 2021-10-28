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«Милан», «Наполи» и еще три клуба интересуются Ларссоном

28 октября 2021, 19:53
5

Пять европейских клубов входят в число претендентов на нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Aftonbladet.

По информации источника, 24-летний швед привлек внимание «Милана», «Наполи», «Фиорентины», «Вольфсбурга» и «Вест Хэма».

Ранее стало известно о готовности москвичей продать своего игрока зимой за 10 миллионов евро.

  • Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
  • Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
  • Рыночная стоимость форварда – 14 миллионов евро.

Источник: Aftonbladet

Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Фиорентина Наполи Милан Вест Хэм Вольфсбург Спартак Ларссон Джордан
Комментарии (5)
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GreyDM
1635440842
Мне думается, что его отец сейчас больше пользы принесёт на поле...
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R_a_i_n
1635440848
Может им Зюбу предложить?? А что, спортсмен высшей категории, бомжи не дадут соврать?? Да, литейный?
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Вомбат
1635440893
Была та правда. Афтонбладет убедительно сочиняет только про русские подводные лодки во фьордах Стокгольма, а про то как шведских игроков расхватали-не берут, получается неубедительно.
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zigbert
1635497025
Как всегда потом будет опровержение.
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