«Милан», «Наполи» и еще три клуба интересуются Ларссоном

Пять европейских клубов входят в число претендентов на нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Aftonbladet.

По информации источника, 24-летний швед привлек внимание «Милана», «Наполи», «Фиорентины», «Вольфсбурга» и «Вест Хэма».

Ранее стало известно о готовности москвичей продать своего игрока зимой за 10 миллионов евро.