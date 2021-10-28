«Милан», «Наполи» и еще три клуба интересуются Ларссоном

Пять европейских клубов входят в число претендентов на нападающего «Спартака» Джордана Ларссона, сообщает Aftonbladet.
По информации источника, 24-летний швед привлек внимание «Милана», «Наполи», «Фиорентины», «Вольфсбурга» и «Вест Хэма».
Ранее стало известно о готовности москвичей продать своего игрока зимой за 10 миллионов евро.
- Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга» в 2019 году за 4 миллиона евро.
- Он забил 1 гол за «Спартак» в 13 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость форварда – 14 миллионов евро.
Источник: Aftonbladet
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