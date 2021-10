Мозес: «После поражения от «Лестера» «Спартак» будет сильнее»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (3:4). Нигериец заверил, что москвичи станут сильнее.

«Разочарованы проигрышем сегодня вечером, но «Лестер» – очень хорошая команда, и мы извлечем уроки из поражения. Мы вернемся сильнее», – написал Мозес.

Disappointed to lose tonight but Leicester are a very good side and we will learn from the defeat. We’ll be back stronger #europaleague #spartak pic.twitter.com/VWXessMmIY