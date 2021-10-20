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  • Мозес: «После поражения от «Лестера» «Спартак» будет сильнее»

Мозес: «После поражения от «Лестера» «Спартак» будет сильнее»

20 октября 2021, 23:25
14

Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (3:4). Нигериец заверил, что москвичи станут сильнее.

«Разочарованы проигрышем сегодня вечером, но «Лестер» – очень хорошая команда, и мы извлечем уроки из поражения. Мы вернемся сильнее», – написал Мозес.

  • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
  • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
  • «Лестер» победил впервые в сезоне Лиги Европы.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Рассказов – после матча с «Лестером»: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые»

Источник: твиттер Виктора Мозеса
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Лестер Мозес Виктор
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Томик
1634762029
Витя сегодня красавчик - два великолепных гола сделал.
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житель СПб
1634762442
Все, что нас не убивает - делает сильнее!
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Plyash
1634762483
Витя молодчага,играл классно.И со словами его я тоже согласен - после таких игр,пусть и проигранных,команда начинает верить в себя и не шугаться авторитетов. Спасибо за игру,ребята,вы сделали всё,что могли.
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Axe111
1634795338
)))
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piligrim1986
1634797434
"...как жаль, что жить в эту пору чудесную уж не придется ни мне, ни тебе..."
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Старикан
1634800695
Виктор, ты сыграл нормально, претензий нет! Надеюсь в ответной игре с Лестером не будет иудушки в составе и если ты сыграешь так же, как и вчера, то мы увидим положительный результат на табло!
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alefreddy
1634806476
хочется верить но это все лозунги которые придется повторять часто
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zigbert
1634814418
Хотя и проиграли но к Виктору претензий нет. Очень качественно провел матч.
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serppion
1634818716
Если бы по Спартачку еще ФНЛ потопталась - вообще стал бы супер-пупер сильным. Я шучу, пусть Витя после драки кулачками помашет. Это не грех, а обычай слабых.
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paracetamol
1634829802
Подгузники одеть не забудь на ответный матч!
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