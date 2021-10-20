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    Мозес: «После поражения от «Лестера» «Спартак» будет сильнее»

    Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (3:4). Нигериец заверил, что москвичи станут сильнее.

    «Разочарованы проигрышем сегодня вечером, но «Лестер» – очень хорошая команда, и мы извлечем уроки из поражения. Мы вернемся сильнее», – написал Мозес.

    • «Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.
    • Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).
    • «Лестер» победил впервые в сезоне Лиги Европы.

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    Источник: твиттер Виктора Мозеса

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    Сегодня, 23:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6251

      Томик 1 минуту назад

      Витя сегодня красавчик - два великолепных гола сделал.

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