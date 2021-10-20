Мозес: «После поражения от «Лестера» «Спартак» будет сильнее»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес оставил пост после поражения от «Лестера» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (3:4). Нигериец заверил, что москвичи станут сильнее.

«Разочарованы проигрышем сегодня вечером, но «Лестер» – очень хорошая команда, и мы извлечем уроки из поражения. Мы вернемся сильнее», – написал Мозес.

«Спартак» проиграл оба домашних матча в этой Лиге Европы.

Москвичи не обыгрывают английские клубы в еврокубках 9 матчей подряд (с 2001 года).

«Лестер» победил впервые в сезоне Лиги Европы.

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