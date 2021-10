«Бавария» объявила о заключении нового соглашения с правым защитником Йосипом Станишичем.

Стороны продлили контракт на два года – до 30 июня 2025-го.

#FCBayern have extended defender Josip Stanišić's contract by two years until 2025 #Stanišić2025 #MiaSanMia