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    «Спартак» опубликовал фото горящих спагетти в ответ на пост с игроками «Наполи» и жареным поросенком

    «Спартак» отреагировал на публикацию Italian Football TV в твиттере, который перед матчем москвичей с «Наполи» в Лиге Европы выложил фото с футболистами неаполитанской команды и жареным поросенком.

    Российский клуб ответил снимком горящих спагетти, подписав его: «Обжарка».

    • «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
    • Итальянцы вышли вперед на 11-й секунде матча.
    • Обе команды завершали встречу вдесятером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    30.09.2021 23:17
    Комментарии16
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      Рейтинг: +8341

      playsh 25 минут назад

      Обмен любезностями,поросятинка-то послаще теста.Да и полезнее.Ням-ням.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13682

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Не по зубам поросеночек то оказался )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17299

      JTherry 1 час назад

      отжарили макаронников и спагетти лично...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9057

      ivany4 1 час назад

      Ведь могут, когда захотят и когда все по делу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13682

      Persona_non_Grata > ivany4 44 минуты назад

      Когда ПОСЛЕ матча и ПО ДЕЛУ - РЕСПЕКТ !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      R-W_warrior 1 час назад

      ))))Зачёт!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9074

      alp 1 час назад

      прикольно.. только чего плита то такая засраная?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86

      Спартач80 > alp 1 час назад

      Нам наша команда столько поднасрала,в последнее время,что мы рады и на такой-палёные макароны...

      5
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      Рейтинг: +1037

      Loko_Roma > alp 1 час назад

      Это скрепоносная плита любого россиянца, иди на кухню и убедись

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13682

      Persona_non_Grata > alp 42 минуты назад

      Это следы от ваших комментариев в преддверии матча )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22322

      slavutiq70 > alp 34 минуты назад

      Думаю со смыслом . подосрали мол заодно ...

      1
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      Рейтинг: +8341

      playsh > alp 28 минут назад

      Так сверху пожар!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Спартач80 1 час назад

      Когда ответ в тему....

      6
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      Рейтинг: +44

      Спартак Энгельс. 1 час назад

      Нормальный такой ответ . главное без грубости ..

      8
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      Рейтинг: +22322

      slavutiq70 1 час назад

      Хер вам а не поросенок . ешьте свои макароны ...

      7
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      Рейтинг: +98

      bearglass > slavutiq70 1 час назад

      Итальянцы и не поймут что это спагетти (=

      1
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