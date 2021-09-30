«Спартак» опубликовал фото горящих спагетти в ответ на пост с игроками «Наполи» и жареным поросенком

«Спартак» отреагировал на публикацию Italian Football TV в твиттере, который перед матчем москвичей с «Наполи» в Лиге Европы выложил фото с футболистами неаполитанской команды и жареным поросенком.
Российский клуб ответил снимком горящих спагетти, подписав его: «Обжарка».
- «Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.
- Итальянцы вышли вперед на 11-й секунде матча.
- Обе команды завершали встречу вдесятером.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»