«Спартак» опубликовал фото горящих спагетти в ответ на пост с игроками «Наполи» и жареным поросенком

«Спартак» отреагировал на публикацию Italian Football TV в твиттере, который перед матчем москвичей с «Наполи» в Лиге Европы выложил фото с футболистами неаполитанской команды и жареным поросенком.

Российский клуб ответил снимком горящих спагетти, подписав его: «Обжарка».

«Спартак» победил «Наполи» со счетом 3:2.

Итальянцы вышли вперед на 11-й секунде матча.

Обе команды завершали встречу вдесятером.