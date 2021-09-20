⚽ Завершился 8-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» добыли победы

Россия. РПЛ. 8-й тур
Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.
Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.
Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.
Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Захарян, 12.
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: Заболотный, 81.
Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.