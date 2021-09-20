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    ⚽ Завершился 8-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» добыли победы

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

    Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

    Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Захарян, 12.

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: Заболотный, 81.

    Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2021 23:00
    Комментарии10
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      Рейтинг: +465

      Sancho010365 51 минуту назад

      Немного переживаю за Рубин, может покатится вниз. В следующем туре пободаются с Динамо и этим воспользуется Зенит. И будет совсем нехорошо.

      0
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      Рейтинг: +2001

      Красногорск_Фан 11 часов назад

      2 не очень предсказуемые (и тем интересные) игры между мотивированными участниками Рубин- Зенит, ЦСКА-Спартак. Буду слегка болеть персонально за Дрейера и Хван Ин Бома. А в остальном будь что будет.

      И букмекерский нежданчик если в матче Урал - Локо, что-то пойдет не по плану в виде победы Локо. Надеюсь, что ахтунгов не случится, дадут порезвится Анжорину.
      Локо убедительной победы!

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      Рейтинг: +14349

      Garrincha58 11 часов назад

      даю прогноз: Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) 0-1 или 0-2
      Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) 1-0 или 2-1
      ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) 1-1 или 2-2

      1
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      Рейтинг: +21645

      slavutiq70 > Garrincha58 11 часов назад

      Забьём на победу Спартака ???Им деваться просто не куда после Легии . только побеждать ...

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      Рейтинг: +28060

      VVM1964 > slavutiq70 1 час назад

      Оказалось , что дно еще не пробито (((

      1
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      Рейтинг: +898

      ПалкоВводецъ 12 часов назад

      Зенит чемпион! И не хрюкать всяким аутсайдерам. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +52001

      portero 19 сентября, 15:36

      Посмотрим как Керж сыграет с Арсеналом, опять первый тайм в окопах отстоять, чтоб в конце игры моментик использовать...

      0
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      Рейтинг: +13150

      paracetamol 19 сентября, 10:34

      Ростов удивил: забил в свои ворота и туда же отдал 2 голевые передачи!

      3
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      Рейтинг: +3154

      Питерский князь 19 сентября, 09:28

      А какая разница, мы с 10 места выходим!?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +3154

      Питерский князь 19 сентября, 09:28

      Будет интересно, если Сочи в конце года со второго места выйдет.
      =)))

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