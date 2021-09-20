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  • ⚽ Завершился 8-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» добыли победы

⚽ Завершился 8-й тур РПЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Краснодар» добыли победы

20 сентября 2021, 23:00
9

Россия. РПЛ. 8-й тур

Уфа – Химки – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушаков, 44; 1:1 – Агаларов, 52; 2:1 – Камилов, 62; 3:1 – Агаларов, 82; 3:2 – Глушаков, 90+1 (с пенальти).

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 23; 1:1 – Баштуш, 44 (в свои ворота); 2:1 – Бегич, 50; 3:1 – Глушенков, 58; 3:2 – Глебов, 69; 4:2 – Сарвели, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кабелла, 41; 0:2 – Ильин, 44.

Удаления: Нижич, 66 (вторая ж.к.) – нет.

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Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

Сочи – Динамо (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Захарян, 12.

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 0:0 (0:0)

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Дзюба, 24; 0:2 – Клаудиньо, 29; 0:3 – Дзюба, 43; 1:3 – Чистяков, 67 (в свои ворота).

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Заболотный, 81.

Удаление: Заболотный, 90+1 – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин ЦСКА Динамо Сочи Химки Ростов Краснодар Ахмат Урал Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (9)
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paracetamol
1632036848
Ростов удивил: забил в свои ворота и туда же отдал 2 голевые передачи!
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portero
1632054995
Посмотрим как Керж сыграет с Арсеналом, опять первый тайм в окопах отстоять, чтоб в конце игры моментик использовать...
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Garrincha58
1632129616
даю прогноз: Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) 0-1 или 0-2 Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) 1-0 или 2-1 ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) 1-1 или 2-2
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Красногорск_Фан
1632131272
2 не очень предсказуемые (и тем интересные) игры между мотивированными участниками Рубин- Зенит, ЦСКА-Спартак. Буду слегка болеть персонально за Дрейера и Хван Ин Бома. А в остальном будь что будет. И букмекерский нежданчик если в матче Урал - Локо, что-то пойдет не по плану в виде победы Локо. Надеюсь, что ахтунгов не случится, дадут порезвится Анжорину. Локо убедительной победы!
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Sancho010365
1632169066
Немного переживаю за Рубин, может покатится вниз. В следующем туре пободаются с Динамо и этим воспользуется Зенит. И будет совсем нехорошо.
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paracetamol
1632205226
Зенит - чемпион!
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