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    Депай догнал Кройфа по голам за сборную Нидерландов

    У форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая теперь 33 гола за команду. Он догнал по показателю Йохана Кройфа.

    Накануне Депай оформил хет-трик в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Турции (6:1).

    • Депай дебютировал за сборную в 2013 году.
    • Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов – Робин ван Перси (50 голов, 2005-2017 годы).
    • Нидерландцы лидируют в группе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +966

      Frankfurt Am Main 58 минут назад

      Ну всё теперь переименовать на Депай Арена! Так быстро догнал. Кройф переувеличиная персона, а Депай до песии забьёт в три раза больше чем этот Кройф.

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