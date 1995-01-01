Депай догнал Кройфа по голам за сборную Нидерландов

Ну всё теперь переименовать на Депай Арена! Так быстро догнал. Кройф переувеличиная персона, а Депай до песии забьёт в три раза больше чем этот Кройф.
У форварда сборной Нидерландов Мемфиса Депая теперь 33 гола за команду. Он догнал по показателю Йохана Кройфа.
Накануне Депай оформил хет-трик в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Турции (6:1).
- Депай дебютировал за сборную в 2013 году.
- Лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов – Робин ван Перси (50 голов, 2005-2017 годы).
- Нидерландцы лидируют в группе.
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