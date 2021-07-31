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  • Защитник «Крыльев» Горшков – о пенальти «Спартака»: «Считаю, что был фол в атаке»

Защитник «Крыльев» Горшков – о пенальти «Спартака»: «Считаю, что был фол в атаке»

31 июля 2021, 12:31
21

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков считает, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

– На ваш взгляд, справедливо ли, что по новым правилам такой эпизод, как с Божиным – это пенальти?

– Судья говорит, что нельзя блокировать руками. Если присмотреться, Жиго освободился за счет того, что его партнер заблокировал других игроков. Смотреть нужно еще и этот момент.

Я считаю, что этот блок, захват руками – фол. А дальше мы уже понимали, что раз идет смотреть, значит, была какая-то ошибка. Но надеялись, что не будет пенальти.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Горшков Юрий
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1627725071
Раз 20 пересмотрел повтор. Хде там фол в атаке)))
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Kollljan
1627727589
Надо всем понимать, что к 100-летнему юбилею Спартака, его будут тянуть за уши в каждом матче. Судейкам установка уже поступила. Вот такими пеналями тянуть и будут.
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Томик
1627729116
Дурачок, что ли? В Соболева защитник прыгал и бил локтем в грудь, чтобы не дать ударить по воротам. Ну это если присмотреться, конечно.) А правой в мяч сыграл, потому что всё внимание на Соболеве было и левой руке. До Жиго там было ему как до Китая раком, извините за мой французский.
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mamba9090909
1627733719
Божин целенаправленно играл в Соболева, не давая ему сыграть головой, хотя этим самым он играет на пользу Спартаку, так как для Соболева мяч был высоковат и удара не получилось бы. После удара Жиго, к которому вратарь был готов, мяч, от руки Божина, рикошетит, но вратарь дотягивается до мяча. И тут Божин играет на пользу Спартаку, создавая трудность для своего вратаря. А затем, за этот рикошет, ещё и пенальти, по закону вполне заслуженный. Бедный Божин)))
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semm
1627740488
Пенальти назначили за игру рукой в штрафной - я удивлён какая игра рукой? мяч просто попал в руку; на Евро 2020, вот недавно не поставили бы точно! Ну а здесь московский Спартак и клоун соболев, который сразу всё проинстаграммил и даже рожу скривил
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