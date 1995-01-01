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    Защитник «Крыльев» Горшков – о пенальти «Спартака»: «Считаю, что был фол в атаке»

    Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков считает, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ (0:1).

    – На ваш взгляд, справедливо ли, что по новым правилам такой эпизод, как с Божиным – это пенальти?

    – Судья говорит, что нельзя блокировать руками. Если присмотреться, Жиго освободился за счет того, что его партнер заблокировал других игроков. Смотреть нужно еще и этот момент.

    Я считаю, что этот блок, захват руками – фол. А дальше мы уже понимали, что раз идет смотреть, значит, была какая-то ошибка. Но надеялись, что не будет пенальти.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +981

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Раз 20 пересмотрел повтор. Хде там фол в атаке)))

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      Рейтинг: +498

      ПалкоВводецъ 47 минут назад

      В общем по итогам свиней снова судья вытащил. Пенальти левое, а Крыльям не дали пробить чистейший пенальти за снос Пиняева засосником. Гыгыгы

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