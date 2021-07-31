Защитник «Крыльев» Горшков – о пенальти «Спартака»: «Считаю, что был фол в атаке»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков считает, что судья ошибся, назначив пенальти в пользу «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ (0:1).
– На ваш взгляд, справедливо ли, что по новым правилам такой эпизод, как с Божиным – это пенальти?
– Судья говорит, что нельзя блокировать руками. Если присмотреться, Жиго освободился за счет того, что его партнер заблокировал других игроков. Смотреть нужно еще и этот момент.
Я считаю, что этот блок, захват руками – фол. А дальше мы уже понимали, что раз идет смотреть, значит, была какая-то ошибка. Но надеялись, что не будет пенальти.
- С 11-метровой отметки отличился Александр Соболев.
- Это первый гол для «Спартака» в официальных матчах при главном тренер Руе Витории.
Источник: Metaratings