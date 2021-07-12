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Акинфеев: «Надеюсь, у Лунева получится в «Байере»

12 июля 2021, 20:50
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе в «Байер» бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Только рад за него. В России у него было всe – чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход – очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.

Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и всe остальное. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов.

Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки», – сказал Акинфеев.

  • Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт до 2023 года.
  • Сегодня россиянин приступил к тренировкам с новой командой.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Байер ЦСКА Акинфеев Игорь Лунев Андрей
Комментарии (1)
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Иван Петров 1986
1626116057
Вряд ли. Столько сидеть на скамейке и вдруг заиграть в европе. Он, если бы не выгнали, и дальше бы на банке сидел в бомжатнике.
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