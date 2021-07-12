Акинфеев: «Надеюсь, у Лунева получится в «Байере»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе в «Байер» бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Только рад за него. В России у него было всe – чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход – очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.

Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и всe остальное. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов.

Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки», – сказал Акинфеев.