Акинфеев: «Надеюсь, у Лунева получится в «Байере»

Вряд ли. Столько сидеть на скамейке и вдруг заиграть в европе. Он, если бы не выгнали, и дальше бы на банке сидел в бомжатнике.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе в «Байер» бывшего голкипера «Зенита» Андрея Лунева.
«Только рад за него. В России у него было всe – чемпионство, Лига чемпионов, много сухих матчей, сборная. Для него этот переход – очередной шаг в карьере. Надеюсь, у него получится.
Всегда тяжело уезжать в другую страну, а тем более в Германию, зная их стиль футбола и всe остальное. Там даже «Бавария» пропускает по 30-40 голов.
Андрею могу только пожелать удачи. Дай бог, чтобы он выиграл конкуренцию у Градецки», – сказал Акинфеев.
- Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт до 2023 года.
- Сегодня россиянин приступил к тренировкам с новой командой.