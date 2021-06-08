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    Главой Футбольной ассоциации Англии впервые станет женщина

    Футбольная ассоциации Англии (FA) объявила о назначении нового руководителя.

    С января 2022 года организацию возглавит 57-летняя Дебби Хьюитт.

    • Хьюитт – первая женщина во главе Футбольной ассоциации Англии.
    • FA существует на протяжении 157 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт FA

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1380

      777+ 30 минут назад

      В FА рулить футболом будет Дебби Хьюитт,
      Чем же ответит "русское купечество" на эту тему...???
      Быть может Дюкова и Прядкина в запас?
      Поставим править мудрую Зарему!!!

      2
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      Рейтинг: +26663

      VVM1964 > 777+ 6 минут назад

      Да уж хуже то точно не будет ))

      1
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      Рейтинг: +1380

      777+ > VVM1964 4 минуты назад

      Вот и я о том же!!!)))

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      Рейтинг: +2573

      Алехсбургер. 41 минуту назад

      Вечерняя форма сборной Англии ей к лицу..

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      Рейтинг: +13080

      Garrincha58 55 минут назад

      может при ней сборная Англия выиграет Евро или ЧМ

      1
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      Рейтинг: +7166

      FanatSerj 1 час назад

      ну не транс и ладушки, бабушка так бабушка ))

      3
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      Рейтинг: +3278

      Бомбардиръ 1 час назад

      Какое у неё матерное и феминистское имя)

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