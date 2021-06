Главой Футбольной ассоциации Англии впервые станет женщина

Футбольная ассоциации Англии (FA) объявила о назначении нового руководителя.

С января 2022 года организацию возглавит 57-летняя Дебби Хьюитт.

We're pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council: