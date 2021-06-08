Главой Футбольной ассоциации Англии впервые станет женщина

В FА рулить футболом будет Дебби Хьюитт,
Чем же ответит "русское купечество" на эту тему...???
Быть может Дюкова и Прядкина в запас?
Поставим править мудрую Зарему!!!
Футбольная ассоциации Англии (FA) объявила о назначении нового руководителя.
С января 2022 года организацию возглавит 57-летняя Дебби Хьюитт.
- Хьюитт – первая женщина во главе Футбольной ассоциации Англии.
- FA существует на протяжении 157 лет.
We're pleased to announce that our board has nominated Debbie Hewitt MBE to become our new Chair from January 2022, subject to ratification by our council:— The FA (@FA) June 8, 2021