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  • Оздоев: «Осенью я попал в яму. Заболел после 0:5 в Сербии, был физически опустошен»

Оздоев: «Осенью я попал в яму. Заболел после 0:5 в Сербии, был физически опустошен»

1 июня 2021, 19:59
3

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев вспомнил самый сложный эпизод в прошлом сезоне.

– Ты веришь, что «Зенит» выступит лучше в следующей Лиге чемпионов? За счет чего?

– Надеюсь. В этом сезоне можно, да даже надо будет сполна спрашивать с российских команд, как раньше. После него пишите, как хотите, если не будет результата. Пройдет чемпионат Европы, команды подготовятся.

А этот год – аномальный. Осенью я просто попал в яму. После 0:5 в Сербии вернулся и заболел. Понял: все, батарея на нуле. Бежишь так же, но не ощущаешь легкости, в голове нет ничего. Туман перед глазами. Не чувствуешь нужного момента, не успеваешь. Не хватало сил. Игра кончалась – а ты опустошен, и это даже не связано с результатом.

В Белграде каждый удар был голом. На это накладывается морально, но ты физически опустошен. Поэтому я и заболел.

Конечно, результат в этой Лиге чемпионов никуда не годится. ЛЧ – это что-то особенное, к ней надо готовиться. Это совсем другие команды по сравнению с РПЛ, каждую игру надо рассматривать отдельно.

С соперниками по РПЛ мы играем давно, знаем каждого игрока, их маневры. 95 процентов команд будут действовать от обороны против «Зенита». А в Лиге чемпионов – нет. Здесь тебе на блюдечке должны преподнести разбор и объяснить, как и что надо делать. И это касается всей команды, готовиться должен каждый.

Любая команда в ЛЧ достойна там играть, не просто так туда попадают. Конечно, четвертое место «Зенита» никуда не годится. Верю и надеюсь, что в следующем году будет лучше, но предугадывать и обещать не могу.

  • Оздоев провел 35 матчей за «Зенит» в минувшем сезоне, забил один гол, сделал 5 ассистов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Оздоев Магомед
Комментарии (3)
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alp
1622616785
да ну, помоему быть в яме это у оздоева в крови.
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nik55
1622617423
твое место яма
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balam
1622664943
очко зализывал
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