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    Оздоев: «Осенью я попал в яму. Заболел после 0:5 в Сербии, был физически опустошен»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев вспомнил самый сложный эпизод в прошлом сезоне.

    – Ты веришь, что «Зенит» выступит лучше в следующей Лиге чемпионов? За счет чего?

    – Надеюсь. В этом сезоне можно, да даже надо будет сполна спрашивать с российских команд, как раньше. После него пишите, как хотите, если не будет результата. Пройдет чемпионат Европы, команды подготовятся.

    А этот год – аномальный. Осенью я просто попал в яму. После 0:5 в Сербии вернулся и заболел. Понял: все, батарея на нуле. Бежишь так же, но не ощущаешь легкости, в голове нет ничего. Туман перед глазами. Не чувствуешь нужного момента, не успеваешь. Не хватало сил. Игра кончалась – а ты опустошен, и это даже не связано с результатом.

    В Белграде каждый удар был голом. На это накладывается морально, но ты физически опустошен. Поэтому я и заболел.

    Конечно, результат в этой Лиге чемпионов никуда не годится. ЛЧ – это что-то особенное, к ней надо готовиться. Это совсем другие команды по сравнению с РПЛ, каждую игру надо рассматривать отдельно.

    С соперниками по РПЛ мы играем давно, знаем каждого игрока, их маневры. 95 процентов команд будут действовать от обороны против «Зенита». А в Лиге чемпионов – нет. Здесь тебе на блюдечке должны преподнести разбор и объяснить, как и что надо делать. И это касается всей команды, готовиться должен каждый.

    Любая команда в ЛЧ достойна там играть, не просто так туда попадают. Конечно, четвертое место «Зенита» никуда не годится. Верю и надеюсь, что в следующем году будет лучше, но предугадывать и обещать не могу.

    • Оздоев провел 35 матчей за «Зенит» в минувшем сезоне, забил один гол, сделал 5 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1754

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      Ути боже мой, бедный Оздоев!. Вас за победы над всякими Сан-Марино и Мальтами так превозносят с помощью продажных СМИ ,а тут поругали чуть - чуть, так ты разнылся на целое интервью. Вот поэтому сбродная бездарей и распиаренных брёвен во главе с чванливым шашлычным Стасом и вызывает омерзение. Почему если я косячу на работе, меня увольняют? А если вы накосячили вас надо понимать и поддерживать?))) После 0-5 я считаю, надо было уволить физрука! А он свалил всю вину на Гилерме за то поражение и сочинил 1001 отмазку чтобы не вызвать его на Евро... Поэтому за такую сборную с дрочливым поленом и усатым словоблудом и болеть не составляет никакого желания!

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