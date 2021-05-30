Вице-президент «Ювентуса» Недвед на встрече с Райолой обсудил возможные трансферы Погба и Доннаруммы

Накануне состоялась встреча вице-президента «Ювентуса» Павла Недведа и агента Мино Райолы. Речь шла о потенциальных трансферах в Турин вратаря Джанулиджи Доннаруммы и полузащитника Поля Погба.

Недвед, будучи игроком, сам был клиентом Райолы. Их встреча состоялась в Монако.