Вице-президент «Ювентуса» Недвед на встрече с Райолой обсудил возможные трансферы Погба и Доннаруммы

Накануне состоялась встреча вице-президента «Ювентуса» Павла Недведа и агента Мино Райолы. Речь шла о потенциальных трансферах в Турин вратаря Джанулиджи Доннаруммы и полузащитника Поля Погба.
Недвед, будучи игроком, сам был клиентом Райолы. Их встреча состоялась в Монако.
- Доннарумма летом станет свободным агентом.
- В сделку по Погба «Ювентус» готов включить Криштиану Роналду.
- Также «Ювентус» с помощью Райолы намерен обменять Федерико Бернардески на Алессио Романьоли («Милан»).
Источник: Tuttosport