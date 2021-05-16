«Вердер» за тур до финиша Бундеслиги сменил тренера. В команду вернулся Шааф, возглавлявший ее в 1999-2013 годах

После поражения в 33-м туре Бундеслиги от «Аугсбурга» «Вердер» сменил главного тренера. Вместо Флориана Кофельдта как минимум до конца сезона назначен Томас Шааф.

Шааф до назначения занимал пост в структуре клуба. Он не тренирует с 2016 года.