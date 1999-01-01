Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    «Вердер» за тур до финиша Бундеслиги сменил тренера. В команду вернулся Шааф, возглавлявший ее в 1999-2013 годах

    После поражения в 33-м туре Бундеслиги от «Аугсбурга» «Вердер» сменил главного тренера. Вместо Флориана Кофельдта как минимум до конца сезона назначен Томас Шааф.

    Шааф до назначения занимал пост в структуре клуба. Он не тренирует с 2016 года.

    • «Вердер» за тур до финиша Бундеслиги идет в зоне переходных матчей и по итогам последнего игрового дня может как подняться выше, так и вылететь напрямую.
    • Бундеслига основана в 1963 году, и «Вердер» только в сезоне-1980/81 выступал не в первой Бундеслиге.
    • Шааф тренировал «Вердер» в 1999-2013 годах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Вердера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85612
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru