«Вердер» за тур до финиша Бундеслиги сменил тренера. В команду вернулся Шааф, возглавлявший ее в 1999-2013 годах

После поражения в 33-м туре Бундеслиги от «Аугсбурга» «Вердер» сменил главного тренера. Вместо Флориана Кофельдта как минимум до конца сезона назначен Томас Шааф.
Шааф до назначения занимал пост в структуре клуба. Он не тренирует с 2016 года.
- «Вердер» за тур до финиша Бундеслиги идет в зоне переходных матчей и по итогам последнего игрового дня может как подняться выше, так и вылететь напрямую.
- Бундеслига основана в 1963 году, и «Вердер» только в сезоне-1980/81 выступал не в первой Бундеслиге.
- Шааф тренировал «Вердер» в 1999-2013 годах.
Источник: инстаграм «Вердера»