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    Кубок Германии. «Боруссия» Д в финале разгромила «РБ Лейпциг», Санчо и Холанд оформили по дублю

    В финальном матче Кубка Германии дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

    В составе победившей команды по два гола забили Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

    «Боруссия» стала обладателем Кубка только пятый раз в истории.

    Кубок Германии. Финал

    РБ Лейпциг – Боруссия – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Санчо, 5; 0:2 – Холанд, 28; 0:3 – Санчо, 45+1, 1:3 – Ольмо, 71; 1:4 – Холанд, 87.

    Календарь Кубка Германии

    Результаты Кубка Германии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.05.2021 23:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7039

      GoLenaStop 2 часа назад

      Немецкиая история о том, как может не везти одной команде, в данном случае - Лейпциг.
      Скучновато, но противники для наших серьёзные.
      Посмотрим...

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