Кубок Германии. «Боруссия» Д в финале разгромила «РБ Лейпциг», Санчо и Холанд оформили по дублю

В финальном матче Кубка Германии дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 4:1.

В составе победившей команды по два гола забили Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

«Боруссия» стала обладателем Кубка только пятый раз в истории.

Кубок Германии. Финал

РБ Лейпциг – Боруссия – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Санчо, 5; 0:2 – Холанд, 28; 0:3 – Санчо, 45+1, 1:3 – Ольмо, 71; 1:4 – Холанд, 87.

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