Полиция Мюнхена: «Разыскиваем конкуренцию в Бундеслиге, ее нет девять лет. Отправьте информацию о ней «Баварии»

Официальный аккаунт полиции Мюнхена после очередного чемпионства «Баварии» объявила в розыск конкуренцию в Бундеслиге. Баварцы выиграли девять титулов подряд.
«Розыск. В Бундеслиге девять лет нет конкуренции. Пожалуйста, отправьте соответствующую информацию о ней «Баварии» или в любой полицейский участок», – написали правоохранители.
- Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это 2-е подряд чемпионство. Он покинет клуб по окончании сезона.
- Последний раз «Бавария» не выигрывала Бундеслигу в сезоне-2011/12.
- «Бавария» повторила европейский рекорд «Ювентуса» по количеству завоеванных титулов подряд. В следующем сезоне баварцы могут его побить.
Источник: твиттер полиции Мюнхена