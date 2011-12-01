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    Полиция Мюнхена: «Разыскиваем конкуренцию в Бундеслиге, ее нет девять лет. Отправьте информацию о ней «Баварии»

    Официальный аккаунт полиции Мюнхена после очередного чемпионства «Баварии» объявила в розыск конкуренцию в Бундеслиге. Баварцы выиграли девять титулов подряд.

    «Розыск. В Бундеслиге девять лет нет конкуренции. Пожалуйста, отправьте соответствующую информацию о ней «Баварии» или в любой полицейский участок», – написали правоохранители.

    • Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это 2-е подряд чемпионство. Он покинет клуб по окончании сезона.
    • Последний раз «Бавария» не выигрывала Бундеслигу в сезоне-2011/12.
    • «Бавария» повторила европейский рекорд «Ювентуса» по количеству завоеванных титулов подряд. В следующем сезоне баварцы могут его побить.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер полиции Мюнхена

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2496

      Бухбух 1 час назад

      Хотите конкуренцию? Поделитесь своим бюджетом с другими клубами бундеслиги.

      0
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      Рейтинг: +1465

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Ахах, шикарный подкол! Даже в Италии и Франции( Лилль практически стал чемпионом +Монако 16/17) уже сменились чемпионы. В Германии же тотальная доминация, без намека на какую-либо конкуренцию.

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