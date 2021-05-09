Полиция Мюнхена: «Разыскиваем конкуренцию в Бундеслиге, ее нет девять лет. Отправьте информацию о ней «Баварии»

Официальный аккаунт полиции Мюнхена после очередного чемпионства «Баварии» объявила в розыск конкуренцию в Бундеслиге. Баварцы выиграли девять титулов подряд.

«Розыск. В Бундеслиге девять лет нет конкуренции. Пожалуйста, отправьте соответствующую информацию о ней «Баварии» или в любой полицейский участок», – написали правоохранители.