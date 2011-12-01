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    ⚡ «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии

    «Бавария» завоевала очередной чемпионский титул. Это случилось после потери очков «Лейпцигом» в 32-м туре Бундеслиги – команда уступила «Боруссии» из Дортмунда и потеряла шансы догнать лидирующих баварцев.

    Это девятый подряд чемпионский титул для «Баварии».

    • Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это 2-е подряд чемпионство. Он покинет клуб по окончании сезона.
    • Последний раз «Бавария» не выигрывала Бундеслигу в сезоне-2011/12.
    • В 19:30 по Москве «Бавария» начнет домашний матч против менхенгладбахской «Боруссии».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12704

      Garrincha58 1 час назад

      интересно в Европе кто то становился больше подряд

      0
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      Рейтинг: +1449

      DMитрий 1 час назад

      Очень захватывающий турнир! Аля ЧР в 90-е.

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      Рейтинг: +7093

      житель СПб 1 час назад

      Да, Зениту еще далеко!

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      Рейтинг: +2401

      minaev23 1 час назад

      Предсказуемый чемпионат как и у нас в россии.

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      Рейтинг: +12622

      KLIM777 1 час назад

      прикольно, интересно, захватывающе

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