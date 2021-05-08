⚡ «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии

«Бавария» завоевала очередной чемпионский титул. Это случилось после потери очков «Лейпцигом» в 32-м туре Бундеслиги – команда уступила «Боруссии» из Дортмунда и потеряла шансы догнать лидирующих баварцев.
Это девятый подряд чемпионский титул для «Баварии».
- Для главного тренера Ханса-Дитера Флика это 2-е подряд чемпионство. Он покинет клуб по окончании сезона.
- Последний раз «Бавария» не выигрывала Бундеслигу в сезоне-2011/12.
- В 19:30 по Москве «Бавария» начнет домашний матч против менхенгладбахской «Боруссии».
Источник: Бомбардир.ру