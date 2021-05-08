⚡ «Бавария» девятый раз подряд стала чемпионом Германии

«Бавария» завоевала очередной чемпионский титул. Это случилось после потери очков «Лейпцигом» в 32-м туре Бундеслиги – команда уступила «Боруссии» из Дортмунда и потеряла шансы догнать лидирующих баварцев.

Это девятый подряд чемпионский титул для «Баварии».