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УЕФА отменил ограничения по допуску болельщиков на трибуны

31 марта 2021, 18:56
4

УЕФА отменил ограничение по числу болельщиков на матчах под своей эгидой.

«Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти.

Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется», – сообщает пресс-служба УЕФА.

В УЕФА также отметили, что ограничения для болельщиков гостевых команд остались в силе. Они не могут находиться на стадионе «в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их».

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Чемпионат Европы
Комментарии (4)
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Glebaj
1617208989
А с Евро что?
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Cules2013
1617213798
Не уверен, что это сильно изменит картину. местная власть тоже не будет форсировать события и возвращать всех болельщиков на стадион, даже с учётом того, что можно только своих, а гостевым - нельзя.
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zigbert
1617279587
Вряд ли местные власти дадут добро на снятие этих ограничений. Все будет зависеть от снижения заболеваемости.
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