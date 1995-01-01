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    УЕФА отменил ограничения по допуску болельщиков на трибуны

    УЕФА отменил ограничение по числу болельщиков на матчах под своей эгидой.

    «Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется.

    Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти.

    Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется», – сообщает пресс-служба УЕФА.

    В УЕФА также отметили, что ограничения для болельщиков гостевых команд остались в силе. Они не могут находиться на стадионе «в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их».

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11567

      Cules2013 4 минуты назад

      Не уверен, что это сильно изменит картину. местная власть тоже не будет форсировать события и возвращать всех болельщиков на стадион, даже с учётом того, что можно только своих, а гостевым - нельзя.

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      Рейтинг: +104

      Glebson 1 час назад

      А с Евро что?

      0
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      ...
      Рейтинг: +247

      fabio_c > Glebson 17 минут назад

      евро 88.7

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