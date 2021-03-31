УЕФА отменил ограничения по допуску болельщиков на трибуны

УЕФА отменил ограничение по числу болельщиков на матчах под своей эгидой.

«Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в размере 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется.

Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти.

Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется», – сообщает пресс-служба УЕФА.

В УЕФА также отметили, что ограничения для болельщиков гостевых команд остались в силе. Они не могут находиться на стадионе «в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их».