Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин дал комментарий клубной пресс-службе после возвращения к тренировочному процессу.

Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.

В Риме он проходит лечение в клинике «Вилла Стюарт».

«Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде.

Мне пришлось побывать в Риме и пройти определенные процедуры. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам», – сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом.