Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин дал комментарий клубной пресс-службе после возвращения к тренировочному процессу.
- Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
- В Риме он проходит лечение в клинике «Вилла Стюарт».
«Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде.
Мне пришлось побывать в Риме и пройти определенные процедуры. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам», – сказал Кокорин.
Ранее сообщалось, что 30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом.
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Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»