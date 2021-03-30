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Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

30 марта 2021, 16:56
18

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин дал комментарий клубной пресс-службе после возвращения к тренировочному процессу.

  • Россиянин восстанавливается после мышечной травмы бедра.
  • В Риме он проходит лечение в клинике «Вилла Стюарт».

«Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде.

Мне пришлось побывать в Риме и пройти определенные процедуры. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам», – сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист точно не сыграет с «Дженоа» (3 апреля), а его участие в матче с «Аталантой» (11 апреля) пока под вопросом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (18)
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NewLife
1617115215
Хорошо провел время в Италии, пора подумать о сините, им нужно укрепляться.
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Иван Петров 1986
1617116865
Как вернулся так и слиняет опять в лазарет. Ему играть уже неохота.
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FanatSerj
1617117293
Эххх, а все же какой жизнерадостный человек, всегда с улыбкой, хоть на зоне в России хоть в Риме, хоть в Флоренции. А ещё и говорят, что русские угрюмый народ ))))
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Semargl18
1617118296
ну через матч опять уедет лечиться
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"supermax"
1617118976
Show must go on
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вальтер79
1617122021
ну все кокора востановился держитесь соперники. на поле он готов жечь напалмом
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vladislavoh2jovc
1617122508
СEKС Знакoмcтвa в твоем городе!!!!! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам-------- http://srt.vg/trax
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Plyash
1617122849
Пусть на тренировках в Xbox играет,а то неровен час,опять очко порвёт на настоящем поле.Так сказать,рецидив старой травмы.
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raritet
1617123979
вот это сногсшибательная новость. Неужели? Кокоша приступил таки к тренировкам. Такими темпами , глядишь и к 2025 году начнет еще и играть в Италии. Ну. За ним не угнаться.
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zigbert
1617181579
Пора уже показывать весь свой потенциал. Фиолетовые могут покраснеть со стыда.
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