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    Буффон может перейти в «Аталанту», «Наполи», «Порту» или «Лилль»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации La Gazzetta dello Sport, голкипер туринцев недоволен тем, что получает недостаточное количество игрового времени.

    «Ювентус» пока не получал предложений по Буффону. Сообщается, что с итальянским клубом могут связаться «Аталанта», «Наполи», «Порту» и «Лилль», если оттуда уйдут основные вратари.

    Также не исключено, что Буффон продлит контракт с «Ювентусом» на один год.

    • В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» десять матчей и пропустил пять голов.
    • Его контракт с клубом истечет в июне.

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    Источник: Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +968

      serglider 6 минут назад

      Да, повесил бы уже бутсы на гвоздь! Ну, не завоевал ты кубок ЛЧ за свою карьеру, ну и фиг с ним! Вот опять началось очередное набивание себе цены, перед подписанием контракта, под завывания: "Вот уйду, я от Вас... уйду"! В Кайрат пусть уходит, там его еще только не хватало)))

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