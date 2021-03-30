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  • Буффон может перейти в «Аталанту», «Наполи», «Порту» или «Лилль»

Буффон может перейти в «Аталанту», «Наполи», «Порту» или «Лилль»

30 марта 2021, 10:59
6

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации La Gazzetta dello Sport, голкипер туринцев недоволен тем, что получает недостаточное количество игрового времени.

«Ювентус» пока не получал предложений по Буффону. Сообщается, что с итальянским клубом могут связаться «Аталанта», «Наполи», «Порту» и «Лилль», если оттуда уйдут основные вратари.

Также не исключено, что Буффон продлит контракт с «Ювентусом» на один год.

  • В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» десять матчей и пропустил пять голов.
  • Его контракт с клубом истечет в июне.

Источник: Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Ювентус Аталанта Наполи Порту Лилль Буффон Джанлуиджи
Комментарии (6)
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serglider
1617092814
Да, повесил бы уже бутсы на гвоздь! Ну, не завоевал ты кубок ЛЧ за свою карьеру, ну и фиг с ним! Вот опять началось очередное набивание себе цены, перед подписанием контракта, под завывания: "Вот уйду, я от Вас... уйду"! В Кайрат пусть уходит, там его еще только не хватало)))
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SanInstructor
1617095874
в Парму
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zigbert
1617096980
В желании играть Буффона можно только позавидовать. Конечно надо стать основным вратарем. Клубы, желающие его приобрести будут. Удачи ему!
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Skull_Boy
1617097009
А может лучше этого горе поляка выкинуть вратарь уровня команды 2й десятки лиги
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vladislavoh2jovc
1617122639
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