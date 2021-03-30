Буффон может перейти в «Аталанту», «Наполи», «Порту» или «Лилль»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации La Gazzetta dello Sport, голкипер туринцев недоволен тем, что получает недостаточное количество игрового времени.
«Ювентус» пока не получал предложений по Буффону. Сообщается, что с итальянским клубом могут связаться «Аталанта», «Наполи», «Порту» и «Лилль», если оттуда уйдут основные вратари.
Также не исключено, что Буффон продлит контракт с «Ювентусом» на один год.
- В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» десять матчей и пропустил пять голов.
- Его контракт с клубом истечет в июне.
Источник: Gazzetta dello Sport