«Бавария» в матче со «Штутгартом» за тайм забила четыре гола в меньшинстве

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и некогда чемпионом «Штутгартом». С 12-й минуты баварцы играют в меньшинстве после прямой красной карточки Альфонсо Дэвиса.

В течение первого тайма «Бавария» забила четыре безответных гола.