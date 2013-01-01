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    «Бавария» в матче со «Штутгартом» за тайм забила четыре гола в меньшинстве

    В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и некогда чемпионом «Штутгартом». С 12-й минуты баварцы играют в меньшинстве после прямой красной карточки Альфонсо Дэвиса.

    В течение первого тайма «Бавария» забила четыре безответных гола.

    • «Бавария» в случае победы увеличит отрыв от 2-го места до 4 очков.
    • «Штутгарт» занимает 8-е место.
    • «Штутгарт» за последние 11 лет побеждал «Баварию» на ее поле 2 раза.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +294

      Pudddle 1 час назад

      Чтобы Штуттгарт отыгрался, нужно еще 5 человек удалить. В т.ч. вратаря! гыгыгы

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