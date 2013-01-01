«Бавария» в матче со «Штутгартом» за тайм забила четыре гола в меньшинстве

Чтобы Штуттгарт отыгрался, нужно еще 5 человек удалить. В т.ч. вратаря! гыгыгы
В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и некогда чемпионом «Штутгартом». С 12-й минуты баварцы играют в меньшинстве после прямой красной карточки Альфонсо Дэвиса.
В течение первого тайма «Бавария» забила четыре безответных гола.
- «Бавария» в случае победы увеличит отрыв от 2-го места до 4 очков.
- «Штутгарт» занимает 8-е место.
- «Штутгарт» за последние 11 лет побеждал «Баварию» на ее поле 2 раза.