Форвард «Шеффилд Юнайтед» МакБарни – Уайлдеру: «Простите, мы вас подвели. Спасибо за все»

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер МакБарни оставил пост в твиттере после ухода главного тренера Криса Уайлдера. Как минимум до конца сезона команду будет возглавлять Пол Хекингботтом.

«Сегодня печальный день для всех в этом замечательном футбольном клубе. Спасибо за все, что вы сделали для меня и моей семьи, я никогда этого не забуду.

Мы действительно провели вместе несколько фантастических моментов на поле и за его пределами. Извините, мы вас подвели в конце», – написал МакБарни.

Уайлдер работал в Шеффилде с 2016 года.

За это время клуб поднялся из Лиги 1 в АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед» сейчас занимает последнее место в АПЛ.