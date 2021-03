Форвард «Шеффилд Юнайтед» МакБарни – Уайлдеру: «Простите, мы вас подвели. Спасибо за все»

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер МакБарни оставил пост в твиттере после ухода главного тренера Криса Уайлдера. Как минимум до конца сезона команду будет возглавлять Пол Хекингботтом.

«Сегодня печальный день для всех в этом замечательном футбольном клубе. Спасибо за все, что вы сделали для меня и моей семьи, я никогда этого не забуду.

Мы действительно провели вместе несколько фантастических моментов на поле и за его пределами. Извините, мы вас подвели в конце», – написал МакБарни.

Today is a sad day for everyone at this great football club. Thankyou for everything you did for me and my family gaffer, I will never forget it. We truly shared some fantastic times on and off the pitch together. Sorry we let you down in the end. pic.twitter.com/0iANmyEzo0