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    «Милан» и «Наполи» намерены купить полузащитника «Вероны» Цаканьи

    Хавбек «Вероны» Маттиа Цаканьи во время летнего трансферного окна может оказаться в более статусном клубе.

    По информации Calciomercato, 25-летний футболист интересен «Милану» и «Наполи».

    Неаполитанцы в январе предлагали за полузащитника 15 миллионов евро, но получили отказ. Летом они готовы вернуться к переговорам.

    Миланцы пока не делали предложений, поскольку ждут разрешения ситуации с Хаканом Чалханоглу, у которого в июне истекает контракт.

    • В текущем сезоне Цаканьи провел за «Верону» 25 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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