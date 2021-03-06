«Милан» и «Наполи» намерены купить полузащитника «Вероны» Цаканьи

Хавбек «Вероны» Маттиа Цаканьи во время летнего трансферного окна может оказаться в более статусном клубе.
По информации Calciomercato, 25-летний футболист интересен «Милану» и «Наполи».
Неаполитанцы в январе предлагали за полузащитника 15 миллионов евро, но получили отказ. Летом они готовы вернуться к переговорам.
Миланцы пока не делали предложений, поскольку ждут разрешения ситуации с Хаканом Чалханоглу, у которого в июне истекает контракт.
- В текущем сезоне Цаканьи провел за «Верону» 25 матчей, забил пять голов и сделал семь ассистов.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Calciomercato