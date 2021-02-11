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    «Ювентус» и «Милан» интересуются Зиешем

    Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может летом сменить команду, сообщает Calciomercatoweb.

    Футболист потерял место в составе после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля, поэтому, по информации источника, он будет готов уйти, если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится.

    В услугах марокканского вингера заинтересованы «Ювентус» и «Милан».

    • Прошлым летом «Челси» купил Зиеша у «Аякса» за 40 миллионов евро.
    • Игрок в этом сезоне провел 18 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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    Источник: Calciomercatoweb

    Итальянский портал о футболе. Принадлежит холдингу Nextmediaweb, который базируется в Риме. Аудитория в фейсбуке - почти 380 тысяч человек.

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