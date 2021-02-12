«Ювентус» и «Милан» интересуются Зиешем

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может летом сменить команду, сообщает Calciomercatoweb.
Футболист потерял место в составе после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля, поэтому, по информации источника, он будет готов уйти, если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится.
В услугах марокканского вингера заинтересованы «Ювентус» и «Милан».
- Прошлым летом «Челси» купил Зиеша у «Аякса» за 40 миллионов евро.
- Игрок в этом сезоне провел 18 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Calciomercatoweb
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