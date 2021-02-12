«Ювентус» и «Милан» интересуются Зиешем

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может летом сменить команду, сообщает Calciomercatoweb.

Футболист потерял место в составе после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля, поэтому, по информации источника, он будет готов уйти, если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится.

В услугах марокканского вингера заинтересованы «Ювентус» и «Милан».