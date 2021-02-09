Агент Шомуродова: «Эльдором интересовались в АПЛ, Бундеслиге и Примере. «Ювентус» с нами не связывался»

Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, прокомментировал информацию об интересе к нападающему со стороны «Ювентуса».

«Он счастлив играть за один из самых знаменитых клубов Серии А. Эльдором интересовались в АПЛ, Бундеслиге и Примере, но он выбрал Италию, потому что предложение «Дженоа» было очень интересным. Это особое место, отличная отправная точка.

Интерес «Ювентуса»? Приятно слышать. Правда, с нами никто не связывался. Возможно, об этом говорили только внутри клуба», – цитирует Ткаченко Calciomercato.