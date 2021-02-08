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    Агент Шомуродова: «Эльдором интересовались в АПЛ, Бундеслиге и Примере. «Ювентус» с нами не связывался»

    Герман Ткаченко, агент нападающего «Дженоа» Эльдора Шомуродова, прокомментировал информацию об интересе к нападающему со стороны «Ювентуса».

    «Он счастлив играть за один из самых знаменитых клубов Серии А. Эльдором интересовались в АПЛ, Бундеслиге и Примере, но он выбрал Италию, потому что предложение «Дженоа» было очень интересным. Это особое место, отличная отправная точка.

    Интерес «Ювентуса»? Приятно слышать. Правда, с нами никто не связывался. Возможно, об этом говорили только внутри клуба», – цитирует Ткаченко Calciomercato.

    • Шомуродов до октября играл за «Ростов».
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +426

      dragoon000320 13 минут назад

      ну естественно такое дерево Ювентусу даром не нужно)

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