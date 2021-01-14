Ротенберг, Баринов, Смолов и Зе Луиш прибыли в Испанию на сбор «Локомотива»

«Локомотив» опубликовал список футболистов, которые примут участие в испанском тренировочном сборе, который продлится до 15 февраля.

Для подготовки ко второй части сезона в Марбелью прилетели 32 игрока.

Вратари: Гилерме, Коченков, Савин, Худяков;

Защитники: Чорлука, Мурило, Черный, Рыбус, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;

Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;

Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.