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    Кубок Германии. «РБ Лейпциг» разгромил на выезде «Аугсбург» и вышел в 1/8 финала

    В 1/16 финала «РБ Лейпциг» разгромил в гостях «Аугсбург» со четом 3:0.

    В составе гостей отличились Вилли Орбан, Юссуф Поульсен и Анхелиньо.

    Кубок Германии. 1/16 финала

    Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:3

    Голы: 0:1 – Орбан, 11; 0;2 – Поульсен, 75; Анхелиньо, 82.

    Результаты Кубка Германии

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    Источник: «Бомбардир»

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