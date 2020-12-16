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    Левандовски – третий игрок в истории, забивший более 250 голов в Бундеслиге

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 12-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1).

    Теперь в активе поляка 251 забитый мяч в чемпионате Германии. Это третий результат в истории турнира.

    Чаще в Бундеслиге отличались только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

    • Левандовски забил 177 голов в немецком чемпионате в составе «Баварии».
    • Еще 73 раза он поражал ворота соперников, выступая за дортмундскую «Боруссию».

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    Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: -583

      СуперПАВ9 7 часов назад

      Распиаренный игрочишка

      0
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      Рейтинг: +12058

      Garrincha58 10 часов назад

      до Фишера рукой подать, а Мюллера вряд ли кто догонит

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