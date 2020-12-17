Левандовски – третий игрок в истории, забивший более 250 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 12-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1).

Теперь в активе поляка 251 забитый мяч в чемпионате Германии. Это третий результат в истории турнира.

Чаще в Бундеслиге отличались только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

Левандовски забил 177 голов в немецком чемпионате в составе «Баварии».

Еще 73 раза он поражал ворота соперников, выступая за дортмундскую «Боруссию».