Левандовски – третий игрок в истории, забивший более 250 голов в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 12-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:1).
Теперь в активе поляка 251 забитый мяч в чемпионате Германии. Это третий результат в истории турнира.
Чаще в Бундеслиге отличались только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).
- Левандовски забил 177 голов в немецком чемпионате в составе «Баварии».
- Еще 73 раза он поражал ворота соперников, выступая за дортмундскую «Боруссию».
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Источник: Официальный сайт Бундеслиги